صورة ترامب بزي البابا تشعل الجدل قبل اختيار خليفة البابا فرانشيسكو

أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب عاصفة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد نشره صورة معدّلة بواسطة الذكاء الاصطناعي، يظهر فيها مرتديًا زي بابا الفاتيكان.

ونشر ترامب الصورة مساء الجمعة، عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، دون أي تعليق، حيث تمت مشاركة الصورة لاحقًا على الحساب الرسمي للبيت الأبيض في منصة "إكس"، مما زاد من حدة التفاعل والغضب.

سرعان ما انتشرت الصورة كالنار في الهشيم، وسط تساؤلات من النشطاء حول الهدف الحقيقي من نشرها، خصوصًا أنها جاءت قبل أيام فقط من انطلاق إجراءات اختيار بابا جديد خلفًا للراحل البابا فرانشيسكو.

From Donald Trump Truth Social 05/02/25 10:29 PM pic.twitter.com/6BmCkSY1Q8 — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 3, 2025

وجاءت الصورة في توقيت حساس، حيث تسود أجواء الحزن والحداد في أوساط الكاثوليك حول العالم، مما دفع كثيرين لاعتبار الصورة استفزازا صريحا للمشاعر الدينية.

ففي أحد اللقاءات قبل أيام، سأل مراسل إحدى وسائل الإعلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب عمّا إذا كان يفضّل أو يرشّح شخصا لخلافة البابا فرانشيسكو كرأس للكنيسة الكاثوليكية، فأجاب ترامب مازحًا: "أود أن أصبح أنا البابا… سيكون ذلك خياري الأول!".

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وقد أعاد هذا التصريح إشعال النقاش فور ظهور الصورة، وربط كثيرون بين المزحة والصورة المنشورة، معتبرين أن ترامب لم يكن يمزح، بل يُرسل رسائل رمزية متعمّدة.

في السياق ذاته، وجّه المؤتمر الكاثوليكي لولاية نيويورك انتقادات لاذعة للصورة، قائلا: "لا يوجد شيء ذكي أو طريف في هذه الصورة، سيدي الرئيس".

There is nothing clever or funny about this image, Mr. President. We just buried our beloved Pope Francis and the cardinals are about to enter a solemn conclave to elect a new successor of St. Peter. Do not mock us. https://t.co/ortxbkDlT5 — NYS Catholic Conference (@NYSCatholicConf) May 3, 2025

ويضيف في منشور عبر منصة "إكس": "لقد دفنا للتو البابا فرنسيس (فرانشيسكو) الحبيب، والكرادلة على وشك الدخول في مجمع رسمي لانتخاب خليفة جديد للقديس بطرس، لا تسخروا منا".

وتساءل مغردون: "لماذا اختار ترامب هذا التوقيت بالذات لنشر صورته بزي البابا؟! مع اقتراب موعد بدء عمليات اختيار البابا الأسبوع المقبل".

تبدأ عمليات اختيار البابا 🇻🇦 الأسبوع القادم.. ترامب 🇺🇸 نشر صورته بزي البابا قبل قليل 🤷🏻‍♂️ https://t.co/Ox78utnPHE pic.twitter.com/jo6IX5SwTQ — أحمـد ⛈️ (@A_MQQ_) May 3, 2025

بينما أشار آخرون إلى أن ترامب مستمر في غرائبه، وآخرها ما سموه بـ"البابا ترامب"، رغم إعلانه في عام 2020 أنه غيّر طائفته من البروتستانتية إلى ديانة لا تتبع أي طائفة مسيحية دينية.

📌📌وتستمر عجائب وغرائب ترامب آخرها البابا ترامب بصورة من انتاج الذكاء الاصطناعي وضعها الرئيس ترامب في حسابه في تطبيق تروث سوشيل تظهره بلباس البابا الكاثوليكي برغم إعلان ترامب عام 2020 أنه غير طائفته من بروتستانت Presbyterian إلى ديانة لا تتبع أي طائفة مسيحية دينية!!… pic.twitter.com/r4jiWwdD3Z — عبدالله الشايجي Prof (@docshayji) May 3, 2025

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وربط بعض النشطاء الصورة بسؤال طُرح على ترامب بعد وفاة بابا الفاتيكان، حين سُئل: "من برأيك يجب أن يكون البابا القادم؟"، فأجاب بفخر وابتسامة: "أنا!"، رغم أن ترامب ليس كاثوليكيًا، ولا ينتمي إلى رجال الكهنوت.

رأى مدوّنون أن الصورة تحمل دلالات رمزية حساسة للكاثوليك، حيث تظهر شخصية غير كاثوليكية في موقع روحي مقدّس، ما اعتبره البعض عدم احترام لحالة الحداد وتجاهلا له.

صورة الرئيس دونالد ترامب مرتديًا زي البابا أثارت جدلًا واسعًا، خصوصًا بعد وفاة البابا فرنسيس بفترة قصيرة! لفهم الموضوع من المهم توضيح أن البابا يُعد رمزًا دينيًا مقدسًا في الكنيسة الكاثوليكية، وهي إحدى أكبر الطوائف المسيحية ✝️ أما ترامب، فقد نشأ في خلفية مشَيْخية… https://t.co/yX29Q5xPqs — طارق بن عزيز (@t_alaziz) May 3, 2025

واعتبر عدد من النشطاء أن ترامب يُوجه رسالة تحدٍ رمزية للعالم، وكأنه يقول: "أنا فوق الرموز، فوق المؤسسات، وفوق التقاليد".

حين ينشر ترامب صورته مرتديًا زي البابا، فهو لا يبحث عن إعجاب، بل يوجه رسالة تحدي للعالم بأسره: "أنا فوق الرموز، فوق المؤسسات، وفوق التقاليد". لا غرابة أن يصمت كثير من الزعماء، بينما تُستفز مشاعر ملايين العرب والمسلمين الذين رأوا في الصورة استعراضًا للهيمنة الثقافية والدينية. pic.twitter.com/ONZko2jJyl — Gaza Commando ⚔️🔻🇵🇸 (@al_harwn3744) May 3, 2025

ورأى مغردون أن صمت الزعماء أمام هذا الاستفزاز يُعد مؤشرًا خطيرًا على هيمنة ثقافية ودينية أميركية تتعمد إثارة مشاعر العرب والمسلمين والمسيحيين الكاثوليك على حد سواء.

وتساءل أحد المغردين عن صورة الذكاء الاصطناعي التي أظهرت ترامب يرفع إصبعه كما في وضع التشهّد عند المسلمين: "لماذا تظهر هذه الإشارة تحديدًا؟ هل هي مجرد صدفة برمجية أم إسقاط رمزي متعمّد؟!".

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وكان ترامب قد حضر جنازة البابا الأسبوع الماضي، في أول رحلة خارجية له منذ عودته إلى السلطة.

وأعلن الفاتيكان الاثنين الماضي أن إجراءات مجمع الكرادلة المغلق لانتخاب خلف للبابا فرانشيسكو ستبدأ في 7 مايو/أيار الجاري.