صورة ترامب بزي البابا تشعل الجدل قبل اختيار خليفة البابا فرانشيسكو

أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب عاصفة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد نشره صورة معدّلة بواسطة الذكاء الاصطناعي، يظهر فيها مرتديًا زي بابا الفاتيكان.

ونشر ترامب الصورة مساء الجمعة، عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، دون أي تعليق، حيث تمت مشاركة الصورة لاحقًا على الحساب الرسمي للبيت الأبيض في منصة "إكس"، مما زاد من حدة التفاعل والغضب.

سرعان ما انتشرت الصورة كالنار في الهشيم، وسط تساؤلات من النشطاء حول الهدف الحقيقي من نشرها، خصوصًا أنها جاءت قبل أيام فقط من انطلاق إجراءات اختيار بابا جديد خلفًا للراحل البابا فرانشيسكو.

وجاءت الصورة في توقيت حساس، حيث تسود أجواء الحزن والحداد في أوساط الكاثوليك حول العالم، مما دفع كثيرين لاعتبار الصورة استفزازا صريحا للمشاعر الدينية.

ففي أحد اللقاءات قبل أيام، سأل مراسل إحدى وسائل الإعلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب عمّا إذا كان يفضّل أو يرشّح شخصا لخلافة البابا فرانشيسكو كرأس للكنيسة الكاثوليكية، فأجاب ترامب مازحًا: "أود أن أصبح أنا البابا… سيكون ذلك خياري الأول!".

وقد أعاد هذا التصريح إشعال النقاش فور ظهور الصورة، وربط كثيرون بين المزحة والصورة المنشورة، معتبرين أن ترامب لم يكن يمزح، بل يُرسل رسائل رمزية متعمّدة.

في السياق ذاته، وجّه المؤتمر الكاثوليكي لولاية نيويورك انتقادات لاذعة للصورة، قائلا: "لا يوجد شيء ذكي أو طريف في هذه الصورة، سيدي الرئيس".

There is nothing clever or funny about this image, Mr. President. We just buried our beloved Pope Francis and the cardinals are about to enter a solemn conclave to elect a new successor of St. Peter. Do not mock us. https://t.co/ortxbkDlT5

— NYS Catholic Conference (@NYSCatholicConf) May 3, 2025