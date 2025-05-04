تعرض زعيم المعارضة الرئيسية في تركيا أوزغور أوزال للهجوم أثناء مغادرته مراسم تأبين في إسطنبول اليوم الأحد، في حين اتصل أردوغان بأوزال للإعراب عن تضامنه بعد وقوع الحادث.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، رجلا كبيرا في السن، وهو يقترب من أوزال ويصفعه على وجهه.

وجرى الحادث وفقا لوسائل إعلام تركية خلال مغادرة أوزال -الذي يرأس حزب الشعب الجمهوري- مركز أتاتورك الثقافي بوسط المدينة، بعد حضوره مراسم تأبين سري ثريا أوندر، السياسي الموالي للأكراد.

Özgür Özel’e saldıran 66 yaşındaki S. T.’nin 2004’te iki çocuğunu öld*rdüğü ortaya çıktı. (Sözcü) pic.twitter.com/WR28GusaW5 — 2.Sayfaofficial (@2_sayfaofficial) May 4, 2025

وقال مكتب المدعي العام في إسطنبول إنه تم احتجاز المشتبه به، في حين أفادت وكالة أسوشيتد برس أن الهجوم لم يسفر عن إصابة أوزال.

وقال مكتب المدعي العام في إسطنبول إنه تم احتجاز المشتبه به.

أردوغان يتصل بأوزال

وفي السياق، أفادت وكالة الأناضول أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا برئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، أوزغور أوزال، أعرب فيه عن تمنياته له بالسلامة، وذلك عقب تعرضه لاعتداء بالضرب في فعالية بإسطنبول.

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وأعلن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، عبر منشور على حسابه بمنصة إكس، أن الرئيس أردوغان أعرب خلال الاتصال عن إدانته الشديدة للاعتداء، وأكد متابعته عن كثب لجميع تفاصيل الحادث.

وأشار ألطون إلى أن الرئيس أردوغان أعرب لأوزال عن تمنياته بالشفاء العاجل، كما أكد متابعته الدقيقة لسير التحقيقات.

ووضح ألطون أن التحقيقات في الحادث بدأت فور وقوعه، وتم توقيف منفذ الاعتداء.

وأضاف ندين بشدة هذا الاعتداء الذي استهدف السيد أوزال، ونتمنى له السلامة والشفاء.

وجاء الاعتداء بعد مراسم تأبين أقيمت للنائب عن حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، سري ثريا أوندر، في إسطنبول، حيث شهد الحدث توترا انتهى بهجوم جسدي استهدف زعيم أكبر أحزاب المعارضة في البلاد.