أخبار|تركيا

زعيم المعارضة التركية يتعرض للصفع وأردوغان يتضامن

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından 1 kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı. CHP Genel Başkanı Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrıldı.
رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض أوزغور أوزال بعد تعرضه للهجوم (الأناضول)
4/5/2025

تعرض زعيم المعارضة الرئيسية في تركيا أوزغور أوزال للهجوم أثناء مغادرته مراسم تأبين في إسطنبول اليوم الأحد، في حين اتصل أردوغان بأوزال للإعراب عن تضامنه بعد وقوع الحادث.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، رجلا كبيرا في السن، وهو يقترب من أوزال ويصفعه على وجهه.

وجرى الحادث وفقا لوسائل إعلام تركية خلال مغادرة أوزال -الذي يرأس حزب الشعب الجمهوري- مركز أتاتورك الثقافي بوسط المدينة، بعد حضوره مراسم تأبين سري ثريا أوندر، السياسي الموالي للأكراد.

وقال مكتب المدعي العام في إسطنبول إنه تم احتجاز المشتبه به، في حين أفادت وكالة أسوشيتد برس أن الهجوم لم يسفر عن إصابة أوزال.

وقال مكتب المدعي العام في إسطنبول إنه تم احتجاز المشتبه به.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldırıda bulunan şüpheli S.T., Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.
ألقي القبض فورا على المشتبه به في الاعتداء (وكالة الأناضول)

أردوغان يتصل بأوزال

وفي السياق، أفادت وكالة الأناضول أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا برئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، أوزغور أوزال، أعرب فيه عن تمنياته له بالسلامة، وذلك عقب تعرضه لاعتداء بالضرب في فعالية بإسطنبول.

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وأعلن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، عبر منشور على حسابه بمنصة إكس، أن الرئيس أردوغان أعرب خلال الاتصال عن إدانته الشديدة للاعتداء، وأكد متابعته عن كثب لجميع تفاصيل الحادث.

وأشار ألطون إلى أن الرئيس أردوغان أعرب لأوزال عن تمنياته بالشفاء العاجل، كما أكد متابعته الدقيقة لسير التحقيقات.

ووضح ألطون أن التحقيقات في الحادث بدأت فور وقوعه، وتم توقيف منفذ الاعتداء.

وأضاف ندين بشدة هذا الاعتداء الذي استهدف السيد أوزال، ونتمنى له السلامة والشفاء.

وجاء الاعتداء بعد مراسم تأبين أقيمت للنائب عن حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، سري ثريا أوندر، في إسطنبول، حيث شهد الحدث توترا انتهى بهجوم جسدي استهدف زعيم أكبر أحزاب المعارضة في البلاد.

المصدر : وكالات

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