تعيين حسين السلامة رئيسا لجهاز الاستخبارات السورية

قالت مصادر للجزيرة إن الرئيس السوري أحمد الشرع قرر تعيين حسين السلامة رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة في سوريا.

وبذلك يحل حسين السلامة (31 عاما) محل أنس خطاب الذي تم تعيينه وزيرا للداخلية في الحكومة السورية الجديدة التي أعلن عنها الشرع أواخر مارس/آذار الماضي.

وقالت مصادر سورية إن الرئيس الجديد لجهاز الاستخبارات العامة، وهو مواليد بلدة الشحيل في ريف دير الزور شرقي سوريا ويحمل شهادة دبلوم في الإدارة والاقتصاد، شارك في الاحتجاجات المناهضة لنظام بشار الأسد منذ اندلاعها في العام 2011.

وأضافت أنه شارك في المعارك ضد قوات النظام السوري السابق وضد تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة الشرقية عامي 2013 و2014.

من هو رئيس الاستخبارات السوري الجديد ؟ في بلدة الشحيل على ضفاف نهر الفرات في ريف دير الزور الشرقي،عاش حسين عبدالله السلامة الذي عُرف فيما بعد بلقب «أبي مصعب الشحيل»، ونشأ في كنف قبيلة «العكيدات» ذات النفوذ الواسع. مع اندلاع الثورة وخروج المناطق الشرقية في سوريا من سيطرة النظام… pic.twitter.com/RFBJfjaVWF — مالك الروقي (@alrougui) May 3, 2025

ووفقا للمصادر نفسها، تولى حسين السلامة عدة مسؤوليات إدارية وعسكرية وأمنية في هيئة تحرير الشام في المنطقة الشرقية وفي إدلب شمال غربي سوريا.

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وتم تكليفه بعيد سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي بإدارة محافظة دير الزور، لكنه استقال من منصبه بعد ذلك بشهر واحد.

كما تم تكليفه -بحسب المصادر- برئاسة لجنة حكومية أجرت مفاوضات أسفرت عن اتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية جرى توقيعه في مارس/آذار الماضي.