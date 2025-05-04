بدء تطبيق اتفاق السويداء والحكومة تتسلم أسلحة بريف دمشق

أعلن محافظ السويداء مصطفى البكور اليوم الأحد بدء تطبيق الاتفاق مع مشايخ العقل في المحافظة الواقعة جنوبي سوريا، بينما أفرجت السلطات عن موقوفين وتسلمت أسلحة تنفيذا لتفاهمات أنهت توترات في منطقتي جرمانا وصحنايا بريف دمشق.

وقال بكور -في تصريحات للجزيرة- إن من أهم بنود الاتفاق أن أهالي محافظة السويداء ضد أي تقسيم.

وأضاف المسؤول السوري أن غالبية عناصر الأمن سيكونون من أبناء المحافظة، مستبعدا إعادة عناصر الأمن زمن النظام المخلوع إلى عملهم.

وتضمن الاتفاق بين السلطات السورية ووجهاء الطائفة الدرزية، والذي أقره مشايخ العقل بالسويداء، عدة بنود بينها تفعيل قوى الأمن الداخلي من أبناء المحافظة، وتأمين طريق دمشق السويداء، وإنهاء التوترات في مناطق جرمانا وصحنايا وأشرفية صحنايا بريف دمشق.

وكانت هذه المناطق -التي تضم مكونات اجتماعية بينها الدروز- قد شهدت اشتباكات مسلحة إثر انتشار تسجيل صوتي منسوب لأحد أبناء الطائفة الدرزية تضمّن إساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وانتهت التوترات بانتشار قوات الأمن السورية والاتفاق على تسليم أسلحة بحوزة مجموعات محلية.

ومساء الخميس، أصدر وجهاء ومرجعيات محافظة السويداء بيانا أكدوا فيه تمسكهم بالثوابت الوطنية والهوية السورية الجامعة، وشددوا على أهمية تفعيل دور وزارة الداخلية والضابطة العدلية في المحافظة، وعلى أن يكون ذلك من أبناء السويداء أنفسهم.

مديرية أمن ريف #دمشق تتسلم أسلحة وذخائر من وجهاء وأهالي مدينتي صحنايا وأشرفية صحنايا، في إطار الاتفاق لحصر السلاح بيد الدولة، حفاظاً على الأمن والسلم الأهلي.#سانا pic.twitter.com/eKtK1opuOf — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) May 4, 2025

إعلان

تسليم أسلحة

في هذه الأثناء، أفاد مراسل الجزيرة بأن اللجان الشعبية في مدينة جرمانا بريف دمشق سلمت اليوم دفعة من الأسلحة الثقيلة للحكومة.

من جهتها، أعلنت الداخلية السورية أنها تسلمت كميات من الأسلحة والذخائر من وجهاء وأهالي منطقتي صحنايا وأشرفية صحنايا بريف دمشق

في الإطار نفسه، أفرجت السلطات السورية اليوم عن 22 شخصا من بلدة أشرفية صحنايا بريف دمشق كانوا قد اعتقلوا على خلفية الأحداث الأمنية التي شهدتها البلدة قبل يومين.

وجرى تسليم المفرج عنهم لذويهم في البلدة بحضور مشيخة العقل الدرزية والوجهاء.

إطلاق سراح 22 شخصاً تم توقيفهم خلال الأحداث الأخيرة في منطقتي صحنايا وأشرفية صحنايا ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء.#سانا pic.twitter.com/tQwK462S7e — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) May 4, 2025

وقال مسؤول منطقة صحنايا في المحافظة للجزيرة إن الحكومة أفرجت عمن شاركوا في زعزعة الأمن والاستقرار كبادرة حسن نية بعد عرضهم على القضاء.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء السورية إن وزارة الداخلية ومديرية المنطقة في مدينة داريا أطلقت سراح 22 شخصا تم توقيفهم خلال الأحداث الأخيرة التي وقعت في منطقتي صحنايا وأشرفية صحنايا ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء.