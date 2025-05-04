بحضور رؤساء أفارقة.. تنصيب بريس أوليغي أنغيما رئيسا للغابون

أدّى الجنرال بريس أوليغي أنغيما اليمين الدستورية بوصفه رئيسا منتخبا لدولة الغابون بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت يوم 12 أبريل/نيسان الماضي بنسبة 94.85% من مجموع أصوات الناخبين.

وقد أدّى أنغيما اليمين الدستورية أمس السبت أمام 40 ألف شخص في ملعب قرب العاصمة ليبرفيل، حيث سمعوا وعود الرئيس وتعهداته بالعمل على إصلاح الاقتصاد ومكافحة الفساد.

وسيقود الجنرال الذي قاد انقلاب 30 أغسطس/آب 2023، البلاد لمدة 7 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وفقا للدستور الجديد.

وخلال كلمته في حفل التنصيب، أعلن أنغيما عن تنظيم انتخابات تشريعية وبلدية في سبتمبر/أيلول القادم لتكمل البلاد مظاهر الحياة الديمقراطية.

رؤساء أفارقة

وحضر حفل التنصيب عدد من رؤساء الدول الأفريقية، من بينهم رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو، ورئيس غامبيا آداما بارو، ورئيس السنغال باسيرو ديوماي فاي.

كما حضر رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي قبل وقت قصير من وصول الرئيس الرواندي بول كاغامي.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أعلن الاتحاد الأفريقي عن رفع العقوبات عن دولة الغابون وقبولها بين هيئاتها بعد قرابة سنة ونصف السنة من تعليق عضويتها بسبب الانقلاب الذي أطاح بالرئيس السابق علي بونغو.

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ويُنتظر من الرئيس الجديد أن يقوم بالإصلاحات التي تعهّد بها في حملته الانتخابية، ويشكّل قطيعة مع العهد السابق الذي تميّز بالنّهب والفساد، حسب تعبيره.

والغابون، البلد الواقع وسط أفريقيا، يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة، ويعاني ارتفاعا في معدلات البطالة ونقصا مستمرا في الكهرباء والمياه، وضعفا في البنى التحتية وديونا حكومية.