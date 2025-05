انتقادات لترامب بعد نشره صورة مركّبة له بزي البابا

يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقادات بعد نشره على منصته "تروث سوشيال" صورة له مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي وهو يرتدي زي البابا، بعد أن كان قد مازح صحفيين في وقت سابق بأنه يود أن يكون البابا الكاثوليكي المقبل.

وظهر ترامب في الصورة بالرداء البابوي الأبيض فيما يشير بسبابته اليمنى نحو السماء.

وعندما سئل ترامب عمن يود أن يكون البابا المقبل -قبل أيام من بدء الكرادلة اجتماعهم المغلق لانتخاب خليفة البابا فرانشيسكو– أجاب "أود أن أصبح البابا، سيكون هذا خياري الأول".

لكن المؤتمر الكاثوليكي لولاية نيويورك -الذي يقول إنه يمثل أساقفة الولاية في تعاملهم مع الحكومة- وجّه انتقادات لاذعة للصورة التي نشرها الرئيس الأميركي.

From Donald Trump Truth Social 05/02/25 10:29 PM pic.twitter.com/6BmCkSY1Q8

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 3, 2025