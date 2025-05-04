الرئيس الصيني سيزور روسيا للمشاركة في احتفالات عيد النصر

قال الكرملين اليوم الأحد إن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيقوم بزيارة رسمية إلى روسيا في الفترة من 7 إلى 10 مايو/أيار الجاري، للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ80 لهزيمة ألمانيا النازية.

وأوضح الكرملين في بيان على تطبيق تليغرام أن شي سيناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطوير الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، كما سيوقعان عددا من الاتفاقيات.

وأضاف "خلال المحادثات ستُناقش القضايا الرئيسية المتعلقة بتطوير الشراكة الشاملة والتفاعل الإستراتيجي، بالإضافة إلى القضايا الراهنة على الساحتين الدولية والإقليمية".

وفقد الاتحاد السوفياتي 27 مليون شخص في الحرب العالمية الثانية، لكنه نجح في إجبار القوات النازية على التراجع إلى برلين، حيث انتحر أدولف هتلر ورفعت راية النصر السوفياتية الحمراء فوق مبنى الرايخستاغ (البرلمان السابق) عام 1945.

حضور قادة

ومن المتوقع حضور عدد من زعماء الدول الاحتفالات، مثل رئيسي البرازيل وصربيا ورئيس وزراء سلوفاكيا.

واقترح بوتين وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام مع أوكرانيا خلال احتفالات 9 مايو/أيار، وهي من أهم المناسبات في روسيا.

وردا على عرض موسكو، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه مستعد للموافقة في حالة استمرار وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، وهو أمر استبعده بوتين بالفعل على المدى القريب، مؤكدا أنه يريد تسوية طويلة الأمد وليس مجرد توقف مؤقت.

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وأوضح زيلينسكي أن أوكرانيا في ظل استمرار الحرب مع روسيا لا تستطيع ضمان سلامة أي من الشخصيات الأجنبية التي ستزور موسكو لحضور العرض العسكري التقليدي في 9 مايو/أيار الجاري.