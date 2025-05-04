الحوثيون: 3 غارات أميركية على منطقة السواد جنوب صنعاء

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين)، مساء اليوم الأحد، عن تعرض جنوب العاصمة صنعاء لـ3 غارات أميركية جديدة، في حين توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحوثيين ومن وصفهم بداعميهم في إيران برد على استهداف مطار بن غوريون قرب تل أبيب.

وذكرت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين أن عدوانا أميركيا استهدف بـ3 غارات منطقة السواد جنوب العاصمة صنعاء.

ولم تتطرق القناة إلى تفاصيل أخرى بشأن نتائج القصف الأميركي، في حين لم يصدر تعليق فوري من قبل واشنطن.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلنت الجماعة عن سلسلة غارات أميركية استهدفت جزيرة كمران وميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة (غرب)، فضلا عن غارتين على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف (شمال).

نتنياهو يتوعد

وتأتي الغارات الأميركية بعد ساعات من توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن هجمات على اليمن، بعد قصف الحوثيين مطار بن غوريون، ردا على استمرار إبادة تل أبيب للفلسطينيين.

وقال نتنياهو عقب مشاورات أمنية إن الرد سيكون في الوقت والمكان اللذين تختارهما إسرائيل، مضيفا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب محق تماما في أن هجمات الحوثيين تنطلق من إيران.

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وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء أكد في ختام المشاورات الأمنية أن إسرائيل تنوي التحرك في اليمن.

وفي وقت سابق اليوم، توعد نتنياهو جماعة الحوثي بضربات على مراحل ردا على استهدافهم مطار بن غوريون.

وقال -في كلمة مصورة عبر قناته على تطبيق تليغرام- إن العمل ضد الحوثيين ليس أمرا ينتهي بضربة واحدة فقط، ولكن سيكون هناك كر وفر، مضيفا أن إسرائيل تنسق مع الولايات المتحدة بشأن ذلك.

تأثيرات الصاروخ اليمني

وقد أعلن الحوثيون مرارا إطلاق صواريخ باليستية على مطار بن غوريون، لكنها المرة الأولى التي أقرت فيها إسرائيل بسقوط صاروخ يمني بمحيط المطار وتأثيره بشكل مباشر على حركة الملاحة.

وقالت القناة 13 العبرية (خاصة) إن شركات طيران بينها لوفتهانزا (الألمانية) والخطوط الجوية السويسرية والنمساوية والهندية والإيطالية وطيران أوروبا ألغت رحلاتها المقررة الأحد إلى تل أبيب.

وفشلت منظومتا الدفاع الجوي حيتس (السهم) الإسرائيلية وثاد الأميركية في اعتراض الصاروخ، مما أصاب 7 أشخاص بجروح طفيفة وأوقف حركة الطيران لنحو الساعة، وفق القناة.

يأتي ذلك في وقت تتعرض فيه جماعة الحوثي لغارات أميركية مكثفة منذ منتصف مارس/آذار الماضي، استهدف عشرات المواقع وأسفرت عن مقتل وإصابة مئات المدنيين، وفق الجماعة التي تقول إن واشنطن شنت 1300 غارة وقصف بحري على اليمن منذ ذلك الحين.

ورغم استئناف الهجمات الأميركية ضد اليمن عقب أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترامب للجيش بشن هجوم كبير ضد الحوثيين، لا تزال الجماعة تنفذ عمليات عسكرية ضد أهداف في إسرائيل وأهداف أميركية في البحر الأحمر.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.