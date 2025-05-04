الاحتلال يعتدي على فلسطينيات بأريحا والمستوطنون يصعّدون عدوانهم

اعتدت قوات الاحتلال على سيدات فلسطينيات بينهن طفلة في مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية، في وقت يواصل فيه المستوطنون عدوانهم على الفلسطينيين.

وأصيبت 3 فلسطينيات وطفلة، في وقت مبكر اليوم الأحد إثر اعتداء قوات الاحتلال عليهن في مدينة أريحا.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن 3 سيدات وطفلة أصبن جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهن بالضرب المبرح خلال اقتحامهم مدينة أريحا، وقد جرى نقلهن على إثرها إلى المستشفى.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت منزلا شرق مدينة أريحا، كما اعتقلت شابا بعد اقتحامها حي العرب وسط المدينة.

وشمالي الضفة الغربية، اعتقل جيش الاحتلال 4 شبان من مدينة طولكرم وضاحية ذنابة شرق المدينة.

يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ98 على التوالي، حيث شهدت منذ ساعات صباح أمس السبت تحركات لآليات الاحتلال وفرق المشاة.

وفي جنين، أصيب، طفل برصاص الاحتلال في بلدة الزبابدة جنوب المدينة.

وأفاد الهلال الأحمر بأن طواقمه نقلت إصابة بالرصاص الحي في القدم لطفل (13 عاما) في منطقة الزبابدة، وجرى نقله إلى المستشفى وهو في وضع صحي مستقر.

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وتشهد جنين اقتحامات شبه يومية مع استمرار العدوان على المدينة والمخيم لليوم الـ104 على التوالي، حيث تُسجّل تحركات عسكرية يومية في غالبية قرى المحافظة، إلى جانب وجودٍ دائم لدوريات وآليات الاحتلال.

وفي نابلس، صادر جيش الاحتلال معدات وآليات أثناء عملها في تأهيل وتعبيد طريق بين قريتي عصيرة القبلية وأماتين، جنوبي المدينة.

وشمال غرب نابلس، اقتحم جيش الاحتلال بلدة سبسطية، فاندلعت مواجهات مع شبان فلسطينيين، أطلق خلالها الجيش قنابل غاز ورصاصًا.

وفي سلفيت، اقتحم جيش الاحتلال بلدة "كفل حارس" وسط إطلاق قنابل الصوت، كما احتجر عددا من الشبان في البلدة.

ووسط الضفة، اقتحم جيش الاحتلال بلدة سلواد شرق مدينة رام الله، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

عدوان المستوطنين

وشمال مدينة رام الله، اعترض مستوطنون طريق 3 صحفيين وناشط في قرية المغيّر واحتجزوهم بعض الوقت. وذكرت مصادر فلسطينية أن الصحفيين هم: محمد تركمان، وكريم خمايسة، وأحمد الخطيب.

أما جنوبي الضفة، فجدد المستوطنون اعتداءاتهم على التجمعات الفلسطينية بمسافر يطا جنوب مدينة الخليل، بما في ذلك إطلاق أغنامهم في حقول الفلسطينيين وإتلاف المحاصيل وأغلبها من الحبوب، وآخرها اقتحام تجمع "شعب البطن" والتجوال بين خيام المواطنين.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 960 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال (تشمل من أفرج عنهم)، وتهجير أكثر من 41 ألفا وتدمير مئات المنازل، وفق معطيات فلسطينية.

وتواصل إسرائيل، بدعم أميركي، ارتكاب إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت أكثر من 170 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود وسط دمار واسع ومأساة إنسانية غير مسبوقة.