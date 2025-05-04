إجلاء نحو 1800 سائح حاصرتهم السيول في البتراء بالأردن

أجلت السلطات الأردنية مساء اليوم الأحد نحو 1800 سائح أجنبي من مدينة البتراء الأثرية جنوبي البلاد بعد أن حاصرتهم السيول، في حين أعلنت مديرية الأمن العام أن فرق الإنقاذ تتعامل مع "حادثي فقدان أشخاص في الحسا والبتراء".

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) إنه تم إجلاء مئات السياح من مدينة البتراء بعد "تساقط أمطار غزيرة أدت إلى تشكل السيول في عدد من مناطق الإقليم، ضمن تدابير احترازية لضمان سلامة الزوار".

في الوقت نفسه، نقلت قناة محلية عن مفوض إدارة شؤون المحمية والسياحة في سلطة إقليم البتراء يزن محادين قوله إن "كوادر الإنقاذ في سلطة إقليم البتراء والدفاع المدني أجلت الأحد مئات السياح في البتراء من دون تسجيل أي إصابات، بعد مداهمة السيول الموقع الأثري بعد ظهر اليوم".

أجلت كوادر الإنقاذ في سلطة إقليم البترا والدفاع المدني الأحد مئات السياح في البترا دون تسجيل أي إصابات بعد مداهمة السيول الموقع الأثري بعد ظهر اليوم #Petra #Jordan pic.twitter.com/NaZG86oodv — علي الرعود ⁦ 🇯🇴⁩⁦🇸🇦⁩🇪🇬 (@AliOAlroud) May 4, 2025

وأضاف أن "عدد السياح الذين زاروا الموقع الأثري اليوم بلغ 1785 سائحا، أجلت كوادر الدفاع المدني معظمهم".

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وأكد محادين "عدم تسجيل أي إصابات تذكر بين جميع السياح الذين جرى إجلاؤهم"، مشيرا إلى أن "السلطة أوقفت بيع تذاكر الدخول للموقع الأثري من بعد ظهر اليوم ضمانا لسلامة السياح".

مفقودون

من ناحية أخرى، نقلت وكالة الأنباء الأردنية في خبر عاجل مساء اليوم عن مديرية الأمن العام قولها إن "فرق بحث وإنقاذ في إقليم الجنوب تتعامل مع حادثي فقدان أشخاص في الحسا والبتراء".

وفي وقت سابق، بثت إدارة الأرصاد الجوية الأردنية مقطع فيديو يظهر هطول السيول حول مدينة البتراء وتجمع السياح عند باب الخزنة، أشهر موقع في المدينة الأثرية، تمهيدا لإجلائهم.

سيول في وادي موسى جراء الأمطار الرعدية بسبب حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المملكة#بترا #الاردن pic.twitter.com/pvP8tr5lI1 — Jordan News Agency (@Petranews) May 4, 2025

وشهدت البتراء تساقطا غزيرا للأمطار جراء تأثر المملكة بمنخفض جوي أثر خصوصا على مناطقها الجنوبية، مما أدى إلى تشكل السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، وسط انخفاض ملموس في درجات الحرارة ونشاط في سرعة الرياح.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إجلاء سياح من هذا الموقع الأثري خلال السنوات الأخيرة. ووفقا للعلماء، أصبحت الأمطار الغزيرة وغيرها من الظواهر الجوية المتطرفة أكثر تواترا وشدة بسبب التغير المناخي.