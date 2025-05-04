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أمير قطر يبحث مع رئيس الإمارات أوضاع المنطقة

الأمير تميم بن حمد أل ثاني و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة- المصدر الدوان الأميري
الرئيس الإماراتي (يمين) خلال استقباله أمير قطر في أبو ظبي (الديوان الأميري)
4/5/2025

قال الديوان الأميري القطري إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث اليوم الأحد مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عددا من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما آخر تطورات الأوضاع في المنطقة.

وأوضح الديوان الأميري أن اللقاء -الذي عقد في قصر الشاطئ بالعاصمة الإماراتية أبوظبي- استعرض "العلاقات الأخوية الوطيدة وسبل دعمها وتطويرها في شتى المجالات لما فيه خير ومصلحة البلدين وشعبيهما الشقيقين".

وأشار الديوان إلى أنه حضر اللقاء كل من الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية والسيد عبدالله بن محمد الخليفي رئيس الديوان الأميري، إلى جانب عدد من أعضاء الوفد الرسمي.

وأعقب اللقاء مأدبة غداء أقامها رئيس دولة الإمارات لأمير قطر.

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وسبق أن بحث أمير قطر مع رئيس الإمارات في أوقات سابقة تطورات الأوضاع في قطاع غزة وفلسطين وسبل خفض التصعيد وحماية المدنيين.

وقال بيان للديوان الأميري القطري حينها إن الجانبين استعرضا خلال المباحثات تطوّرات الأحداث إقليميا ودوليا، وتبادلا وجهات النظر حيال عدد من القضايا الراهنة، لاسيما تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا)

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