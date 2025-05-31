وزير خارجية السعودية في دمشق للقاء الشرع ودعم الاقتصاد السوري

وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، رفقة وفد اقتصادي رفيع المستوى، إلى العاصمة السورية دمشق اليوم السبت، وذلك في زيارة رسمية.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير السعودي الرئيس السوري أحمد الشرع، كما سيعقد الوفد الاقتصادي المرافق له جلسة مشاورات مع نظرائهم من الجانب السوري، تهدف لبحث سبل العمل المشترك بما يسهم في دعم اقتصاد سوريا، ويعزز من بناء المؤسسات الحكومية فيها، ويحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق.

#دمشق | وصل سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan والوفد الاقتصادي رفيع المستوى المرافق لسموه إلى عاصمة الجمهورية العربية السورية دمشق، وذلك في زيارة رسمية. pic.twitter.com/GMsDD1M98u — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 31, 2025

فرص استثمارية كبيرة

ومنتصف الشهر الجاري، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن فرص الاستثمار في سوريا ستكون كثيرة بعد رفع العقوبات الأميركية، وذلك بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة المفاجئ رفع جميع العقوبات المفروضة على الحكومة في سوريا.

وأضاف الأمير فيصل أن دعم المملكة لسوريا سيشهد تقدما ملحوظا بعد رفع العقوبات الأميركية.

استقبل وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد حسن الشيباني نظيره السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود على رأس وفد رفيع المستوى، وذلك لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي. pic.twitter.com/4f9xXGKhaO — وزارة الخارجية والمغتربين السورية (@syrianmofaex) May 31, 2025

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ووصف الوزير السعودي "قرار رفع العقوبات بأنه جريء ومهم"، مشيرا إلى أن السعودية ستكون داعمة لاستقرار سوريا وازدهارها.

وقال إن "قرار رفع العقوبات الأميركية كان ضروريا لاستقرار سوريا"، مضيفا "نأمل رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا".

وكان ترامب أعلن خلال قمة بين الولايات المتحدة ودول الخليج في الرياض أن الولايات المتحدة سترفع جميع العقوبات المفروضة على حكومة سوريا، وأن واشنطن تبحث إمكانية تطبيع العلاقات مع دمشق.