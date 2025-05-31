عاجل | وزير الخارجية الإيراني: حق التخصيب هو من الحاجات الأساسية للبلاد ويرتبط بقضية رفضنا للهيمنة الأجنبية

وزير الخارجية الإيراني: حق التخصيب هو من الحاجات الأساسية للبلاد ويرتبط بقضية رفضنا للهيمنة الأجنبية

وزير الخارجية الإيراني: لا نقبل أبدا أن يقولوا لنا إنه ينبغي ألا نمتلك حق التخصيب وهذا مرفوض تماما

وزير الخارجية الإيراني: سواء في المفاوضات الراهنة أو المفاوضات السابقة موضوع التخصيب كان من أولوياتنا دائما

عراقجي: نعارض امتلاك أسلحة نووية ولكن الجانب المقابل لم يف بتعهداته وفقا لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية

عراقجي: لا يحق لأي أحد لمجرد أنه يشعر بالقلق أن يمنع شعبنا من حقه المعترف به وفقا للقوانين الدولية

التفاصيل بعد قليل..