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عاجل | وزير الخارجية الإيراني: حق التخصيب هو من الحاجات الأساسية للبلاد ويرتبط بقضية رفضنا للهيمنة الأجنبية
31/5/2025-|آخر تحديث: 09:01 (توقيت مكة)
وزير الخارجية الإيراني: حق التخصيب هو من الحاجات الأساسية للبلاد ويرتبط بقضية رفضنا للهيمنة الأجنبية
وزير الخارجية الإيراني: لا نقبل أبدا أن يقولوا لنا إنه ينبغي ألا نمتلك حق التخصيب وهذا مرفوض تماما
وزير الخارجية الإيراني: سواء في المفاوضات الراهنة أو المفاوضات السابقة موضوع التخصيب كان من أولوياتنا دائما
عراقجي: نعارض امتلاك أسلحة نووية ولكن الجانب المقابل لم يف بتعهداته وفقا لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية
عراقجي: لا يحق لأي أحد لمجرد أنه يشعر بالقلق أن يمنع شعبنا من حقه المعترف به وفقا للقوانين الدولية
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة