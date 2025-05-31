غارات كثيفة على البلدة القديمة بغزة وعمليات للمقاومة شمال وجنوب القطاع

استشهد عشرات الفلسطينيين في قصف إسرائيلي مكثف على عدة مناطق في قطاع غزة -اليوم السبت- بينهم أشخاص كانوا يحاولون الوصول إلى مركز مساعدات الشركة الأميركية (جنوبي القطاع). ومن جانبها، نفذت المقاومة الفلسطينية سلسلة عمليات ضد قوات الاحتلال.

وأفادت وزارة الصحة في القطاع بأنها وثقت استشهاد 60 فلسطينيا وإصابة 284 آخرين جراء القصف الإسرائيلي خلال 24 ساعة، وفقا لتقريرها الصادر ظهر اليوم.

وبذلك، ترتفع الحصيلة إلى 54 ألفا و381 شهيدا، و124 ألفا و54 جريحا منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقا لبيانات الوزارة.

اللحظات الأولى عقب قصف طائرات الاحتلال منزل عائلة شاهين في حي التفاح شرق مدينة غزة#الجزيرة #فيديو pic.twitter.com/gJAhMlmYPz — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) May 31, 2025

وبعد ظهر اليوم، أفادت مصادر في مجمع ناصر الطبي في خان يونس (جنوبي قطاع غزة) باستشهاد 15 فلسطينيا على الأقل في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع.

كما ذكرت مصادر بالمجمع نفسه أن 4 أشخاص استشهدوا بنيران الاحتلال الإسرائيلي لدى محاولتهم الوصول إلى مركز مساعدات الشركة الأميركية (غربي مدينة رفح) ضمن استهدافات إسرائيلية متكررة منذ افتتاح تلك المراكز قبل أيام في إطار خطة إسرائيلية أميركية، مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات.

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قتل وترويع

وفي البلدة القديمة (شرقي مدينة غزة) استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي شارع عمر المختار، مما تسبب بدمار مبنى بالكامل، إضافة إلى أضرار كبيرة في مبان أخرى ومحال تجارية.

وفي الوقت نفسه، أفادت مصادر في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة باستشهاد 10 فلسطينيين في غارات على عدة مناطق بالقطاع.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف مركبة تقل مواطنين في محيط مجمع الصحابة الطبي (وسط مدينة غزة).

غارات إسرائيلية تدمر أكثر من 25 منزلا في مدينة #غزة، واستشهاد 19 فلسطينيا في قصف على مناطق عدة في القطاع.. التفاصيل مع مراسل #الجزيرة مؤمن الشرافي#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/gXf0Tn775q — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 31, 2025

وأوضح المراسل أن هذا القصف وقع في منطقة مكتظة بالنازحين على مقربة من سوق الصحابة الشعبي، مما أدى إلى حالة من الذعر في صفوف المواطنين لا سيما الأطفال والنساء.

وكذلك، أفاد مصدر طبي في مجمع الشفاء باستشهاد فلسطيني وزوجته و3 من أطفالهما بقصف من مسيّرة إسرائيلية استهدفت خيمتهم في منطقة أرض الشنطي (شمالي مدينة غزة).

وقال مراسل الجزيرة إن هذه العائلة كانت قد نزحت من منطقتها نتيجة القصف المستمر، ولجأت إلى خيمة بسيطة قبل أن تُقصف.

عمليات المقاومة

من ناحية أخرى، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي -في منشور عبر تليغرام- أنها قصفت بقذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محيط منطقة الضابطة الجمركية (جنوب شرق مدينة خان يونس).

كما بثت السرايا مشاهد لزرع وتفجير عبوة برميلية شديدة الانفجار بآلية عسكرية إسرائيلية، خلال توغلها شرق خان يونس.

وفي وقت سابق، بثت مشاهد لتفخيخ وتفجير منزل تحصنت بداخله قوة إسرائيلية (شرق حي الشجاعية) بمدينة غزة.

🔴 سرايا القدس: مشاهد من عملية تفجير عبوة برميلية شديدة الانفجار في آلية لجيش الاحتلال، أثناء توغلها شرق مدينة خانيونس. pic.twitter.com/1HoWAJNe8u — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) May 31, 2025

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من جانبها، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مقاتليها أكدوا -بعد عودتهم من خطوط القتال- إيقاع قوة إسرائيلية راجلة في كمين محكم بمنطقة العطاطرة ببيت لاهيا (شمالي القطاع) الثلاثاء الماضي.

وقالت الكتائب -في منشور عبر تليغرام- إن مقاتليها اشتبكوا مع هذه القوة الإسرائيلية من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وأطلق الجيش الإسرائيلي -في 18 مايو/أيار الجاري- عملية عسكرية جديدة سماها "عربات جدعون" ضمن حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتتضمن هذه الخطط الإسرائيلية الجديدة احتلال القطاع الفلسطيني بالكامل، وفقا لما صرح به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.