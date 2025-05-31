رئيس وزراء سنغافورة ينصح النواب بأن يكونوا فوق الشبهات

قال رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ لأعضاء الحزب الحاكم في البرلمان إنه يجب عليهم توخي الحذر في تعاملاتهم لتجنب أي تصورات باقتراف أعمال غير لائقة.

وأفاد وونغ -في رسالة وجهها لأعضاء "حزب العمل الشعبي" الحاكم في البرلمان عقب الانتخابات العامة التي جرت في الثالث من مايو/أيار الجاري- بأنه يتعين عليهم الفصل بين مناصبهم السياسية العامة ومصالحهم الخاصة أو المهنية أو التجارية، وأن يكونوا حذرين من أي تضارب محتمل في المصالح، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ للأنباء.

كما أوصى وونغ النواب بالتحلي بـ"الحكمة في تقييم دوافع الأشخاص" الذين يحاولون التقرب منهم.

وأضاف وونغ "سيحاول بعض الأشخاص كسب ودكم للحصول على منافع شخصية أو لصالح شركاتهم، أو لاكتساب الاحترام من خلال الارتباط بكم، أو لدفعكم للتأثير على الوزارات والهيئات القانونية لاتخاذ قرارات تصب في مصلحتهم".

وقال وونغ للنواب "سواء في السلوك أو في الانطباع العام، يجب أن تكونوا فوق أي شبهة محسوبية أو استغلال النفوذ".