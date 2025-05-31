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رئيس وزراء سنغافورة ينصح النواب بأن يكونوا فوق الشبهات

Deputy Prime Minister and Finance Minister Lawrence Wong speaks in parliament on Feb 28, 2024. - المصدر: حكومة سنغافورة - www.gov.sg
لورانس وونغ نصح نواب حزبه بالتحلي بـ"الحكمة في تقييم دوافع الأشخاص" الذين يحاولون التقرب منهم (مصدر الصورة: حكومة سنغافورة)
31/5/2025

قال رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ لأعضاء الحزب الحاكم في البرلمان إنه يجب عليهم توخي الحذر في تعاملاتهم لتجنب أي تصورات باقتراف أعمال غير لائقة.

وأفاد وونغ -في رسالة وجهها لأعضاء "حزب العمل الشعبي" الحاكم في البرلمان عقب الانتخابات العامة التي جرت في الثالث من مايو/أيار الجاري- بأنه يتعين عليهم الفصل بين مناصبهم السياسية العامة ومصالحهم الخاصة أو المهنية أو التجارية، وأن يكونوا حذرين من أي تضارب محتمل في المصالح، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ للأنباء.

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كما أوصى وونغ النواب بالتحلي بـ"الحكمة في تقييم دوافع الأشخاص" الذين يحاولون التقرب منهم.

وأضاف وونغ "سيحاول بعض الأشخاص كسب ودكم للحصول على منافع شخصية أو لصالح شركاتهم، أو لاكتساب الاحترام من خلال الارتباط بكم، أو لدفعكم للتأثير على الوزارات والهيئات القانونية لاتخاذ قرارات تصب في مصلحتهم".

وقال وونغ للنواب "سواء في السلوك أو في الانطباع العام، يجب أن تكونوا فوق أي شبهة محسوبية أو استغلال النفوذ".

المصدر : الألمانية

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