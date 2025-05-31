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رئيس الوزراء القطري يبحث مع رئيس المفوضية الأفريقية حل أزمة رواندا والكونغو

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يستقبل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف - الخارجية القطرية
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يستقبل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي (الخارجية القطرية على موقع إكس)
31/5/2025-|آخر تحديث: 23:03 (توقيت مكة)

بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني آخر التطورات في القارة الأفريقية في لقاء مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف في الدوحة، اليوم السبت.

ووفقا لبيان للخارجية القطرية فقد جرى خلال اللقاء "استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة قطر والاتحاد الأفريقي، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في القارة الأفريقية، لا سيما الجهود الهادفة لحل الأزمة بين جمهوريتي رواندا والكونغو الديمقراطية".

وأضاف البيان أن رئيس المفوضية أشاد خلال اللقاء بدعم دولة قطر لمساعي الاتحاد الأفريقي الرامية لتحقيق الاستقرار الإقليمي وتعزيز السلم في القارة.

وقد عقد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قمة ثلاثية مع رئيس رواندا بول كاغامي ورئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي في الدوحة في مارس/آذار الماضي في إطار جهود للوساطة بين البلدين.

ولقيت القمة ترحيبا دوليا واسعا وكانت أول محادثات مباشرة تجمع الرئيسين الأفريقيين منذ أن كثف مقاتلو "حركة 23 مارس" حملتهم في شرق الكونغو خلال يناير/كانون الثاني الماضي.

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المصدر : الجزيرة

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