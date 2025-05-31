حاخام يهودي من القدس يصف الحرب في غزة بـ"الجريمة المروعة"

وصف الحاخام مئير هيرش، أحد أبرز قادة جماعة "ناطوري كارتا" اليهودية المناهضة للصهيونية، الحرب الجارية في قطاع غزة بالجريمة المروعة ضد الإنسانية التي تُرتكب باسم الشعب اليهودي.

وقال هيرش: "نحن اليهود، هنا من مدينة القدس المحتلة وحول العالم، ندين بشدة جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني المتعطش للدماء في غيتو غزة والضفة الغربية".

وأضاف أن "القتل الفاحش وبدم بارد للرجل والنساء والأطفال الأبرياء، وإصابة المئات من الرجال والنساء والأطفال وتهجير الآلاف من بيوتهم ومنع تزويدهم بالاحتياجات الإنسانية الضرورية" يتعارض بشكل صارخ مع حقوق الإنسان والتعاليم اليهودية، حسب تعبيره.

وأكد أن الجيش الإسرائيلي يتبع سياسة التطهير العرقي في الضفة الغربية، داعيا إلى وقف فوري للحرب في غزة واحترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.

وناطوري كارتا حركة دينية يهودية مناهضة للصهيونية، ولا تعترف بدولة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعتبر أن قيام دولة لليهود لا يكون بسلب شعب آخر أرضه، ولا يكون إلا بإذن من الرب.

ويعيش نحو 5 آلاف يهودي من جماعة "ناطوري كارتا" في حي "مئة شعاريم" وسط القدس، وبسبب معارضتهم للصهيونية فإنهم يتعرضون للملاحقات المستمرة على يد السلطات الإسرائيلية.

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ويقدر عدد المنتمين للحركة بعشرات الآلاف، يعيش أكثرهم في الولايات المتحدة، وتحديدا في حي بروكلين الشهير بنيويورك.