السرايا تبث مشاهد لتفجير عبوات في آلية عسكرية إسرائيلية بخان يونس

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مشاهد قالت إنها من زراعة مقاتليها لعبوات شديدة الانفجار وتفجيرها في آلية عسكرية إسرائيلية متوغلة شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتضمنت المشاهد -التي عرضتها قناة الجزيرة- عملية حفر وزرع عبوة من طرف مقاتلين من لواء خان يونس التابع لسرايا القدس، ثم رصد تجمع الآليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي وهي تتقدم باتجاه العبوة المزروعة.

وأظهرت المشاهد أيضا لحظة تفجير جرافة عسكرية إسرائيلية في أثناء توغلها شرق خان يونس، وهي من نوع "دي 9" (D9). ورصدت كاميرا السرايا لحظة التفجير، حيث تصاعد الدخان في السماء.

كما رصدت الكاميرا مشاهد إجلاء الاحتلال الإسرائيلي للقتلى والمصابين وسحب الجرافة المستهدفة.

وكانت سرايا القدس أعلنت -في منشور عبر تلغرام- أنها قصفت بقذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محيط منطقة الضابطة الجمركية (جنوب شرق مدينة خان يونس).

كما بثت، في وقت سابق، مشاهد لتفخيخ وتفجير منزل تحصنت بداخله قوة إسرائيلية (شرق حي الشجاعية) بمدينة غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي مجازره في قطاع غزة، حيث استشهد عشرات الفلسطينيين في قصف مكثف على عدة مناطق في القطاع، بينهم أشخاص كانوا يحاولون الوصول إلى مركز مساعدات الشركة الأميركية (جنوبي القطاع).