الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف قائد وحدة صاروخية بحزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف في دير الزهراني بجنوب لبنان قائد الوحدة الصاروخية بقطاع الشقيف في حزب الله، بينما أكدت وكالة الأنباء اللبنانية مقتل شاب في غارة جوية استهدفت سيارته في جنوب لبنان.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، فإن مسيرة إسرائيلية نفذت فجر اليوم السبت "عدوانا جويا في بلدة دير الزهراني أدى إلى استشهاد شاب".

ولفتت إلى أنه "سبق الاستهداف تحليق لافت، ولأول مرة في هذا العمق، لمروحيات إسرائيلية من نوع أباتشي في أجواء المنطقة".

وشن الجيش الإسرائيلي أمس الجمعة سلسلة من الغارات الجوية على أطراف بلدة شمسطار شرقي لبنان، بالتزامن مع غارات عنيفة شنّها جنوب البلاد، وذلك في خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين.

وارتكب جيش الاحتلال آلاف الخروقات وشن غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت خلفت ما لا يقل عن 206 قتلى و501 جريح، وذلك رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كما لا تزال قواته موجودة في 5 نقاط في جنوب لبنان.