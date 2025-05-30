مظاهرات في المغرب واليمن وموريتانيا وأفغانستان نصرة لغزة

تظاهر الآلاف -اليوم الجمعة- في اليمن والمغرب وموريتانيا وأفغانستان نصرة لغزة ومقاومتها وللتنديد بالمجازر الإسرائيلية وبتجويع سكان القطاع المحاصرين.

وشارك عشرات الآلاف من اليمنيين في مظاهرات حاشدة بالعاصمة صنعاء ومحافظات أخرى.

وتجمعت حشود كبيرة في ميدان السبعين بصنعاء في إطار "مظاهرة مليونية" تحت شعار "لا أمن للكيان.. وغزة والأقصى تحت العدوان".

وتجددت المظاهرات في اليمن بينما تستمر جماعة الحوثي في استهداف إسرائيل بالصواريخ دعما لغزة، على الرغم من الهجمات الإسرائيلية التي دمرت منشآت حيوية بينها موانئ الحديدة ومطار صنعاء.

خروج مليوني استثنائي ونفير طوفاني غاضب نصرة ووفاء لرسول الله ودفاعا عن المسجد الأقصى وثباتا مع غزة في ميدان السبعين بصنعاء..

مليونية "لا أمن للكيان .. وغزة والأقصى تحت العدوان"

#صنعاء #ميدان_السبعين#يوم_الوفاء_والنفير#لا_أمن_للكيان pic.twitter.com/i994WPZ7Gh — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) May 30, 2025

وفي المغرب، خرجت مظاهرات في عدة مدن للأسبوع الـ78 دعما لغزة والمقاومة الفلسطينية تحت شعار "غزة تنزف".

ونظمت المظاهرات الجديدة في مدن بينها طنجة وشفشاون ومكناس والقصر الكبير (شمال) وأكادير (وسط) وتازة (شرق) وأزمور (غرب) بدعوة من الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة.

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ورفع المتظاهرون لافتات تدعم مقاومة فلسطين وصمود شعبها إلى جانب الأعلام الفلسطينية، وعبروا عن رفضهم لمخططات التهجير التي يسعى الاحتلال لتنفيذها في غزة.

كما شهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط خروج مسيرة حاشدة توجه المشاركون فيها نحو مقر الأمم المتحدة للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وردد المتظاهرون شعارات تطالب بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف العدوان على غزة، كما طالب المتظاهرون بتوفير الإغاثة العاجلة لضحايا المجاعة والحصار في قطاع غزة.

مظاهرات شعبية واسعة في عدة مدن #أفغانستان ضد مجازر وإرهاب الصهاينة الإرهابيين في #غزة #فلسطين وصمت وعدم تحرك المجتمع الدولي pic.twitter.com/Or7yw5qxyT — الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) May 30, 2025

وفي أفغانستان، تظاهر الآلاف في مختلف أنحاء البلاد للتنديد بالقصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وبدعوة من حركة طالبان، تجمعت الحشود في عدة مدن بعد صلاة الجمعة، ولوح المشاركون فيها بالأعلام الفلسطينية وأحرقوا صور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وندد رئيس الوزراء الأفغاني محمد حسن آخوند بممارسات إسرائيل في غزة ووصفها بالإبادة الجماعية.

وقال آخوند في بيان إن الوضع في غزة يستمر في التدهور يوميا، في انتهاك صارخ للمبادئ الإنسانية الأساسية.