مؤيدون لفلسطين يحتجون ضد سيناتور أميركي أثناء حفل توقيع كتابه

شهدت مكتبة نيويورك العامة، مساء الخميس، احتجاجا من قبل نشطاء ومؤيدين لفلسطين خلال حفل توقيع كتاب لزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور تشاك شومر، تحت عنوان "معاداة السامية في أميركا".

وقاطع الحضور الفعالية بهتافات مناهضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وداعمة للقضية الفلسطينية.

وخلال الكلمة الافتتاحية لشومر، علت أصوات المتظاهرين داخل القاعة بهتافات "فلسطين حرة"، وعبارات منددة بموقفه من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مما دفع عناصر الأمن إلى التدخل لإخراجهم من القاعة بالقوة.

وأفاد شهود عيان بأن المتظاهرين لم يكتفوا بالهتافات، بل حمّلوا شومر مسؤولية سياسية وأخلاقية عن الدعم غير المشروط الذي تقدمه الإدارة الأميركية لإسرائيل في حربها المستمرة على الفلسطينيين.

وبينما كانت قوات الأمن تطرد المحتجين، صرخ أحدهم قائلا "هناك محرقة حقيقية تجري في غزة"، بينما هتف آخر "شومر لا يمثل اليهود".

كما أضاف أحدهم "نحن لا نعارضه لأنه يهودي، بل لأنه يموّل الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة".

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وتابع متظاهر آخر مخاطبا شومر "أنت عار على نيويورك، عار على الإنسانية، أنت وحش، وستبقى يداك ملطختين بدماء الفلسطينيين".

ورغم إخراجهم من القاعة، واصل المتظاهرون احتجاجهم أمام المكتبة، مؤكدين أن صمت القيادات السياسية الأميركية على المجازر بحق المدنيين في غزة يُعد تواطؤا مع جرائم الحرب الإسرائيلية.

ويأتي هذا الاحتجاج في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي أسفر حتى الآن عن أكثر من 177 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود ومئات آلاف النازحين، في ظل دعم أميركي سياسي وعسكري غير مشروط.