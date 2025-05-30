عاجل | سرايا القدس: أوقعنا قوة صهيونية من 10 جنود بين قتيل وجريح باستهداف منزل تحصنوا به أمس في خان يونس

قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن عناصرها استهدفوا منزلا تحصنت به قوة صهيونية مكونة من 10 جنود وأوقعوهم بين قتيل وجريح أمس الخميس في خان يونس.

وأكدت السرايا في بيان أنه تم رصد هبوط عدد من الطائرات المروحية في موقع استهداف القوة الإسرائيلية في خان يونس.

ويوم أمس بثت الجزيرة مشاهد حصرية توثق إحدى عمليات سرايا القدس، ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأظهرت المشاهد عملية تفخيخ منزل بعدد من العبوات الناسفة في مناطق مختلفة منه، ثم رصد تقدم القوة الإسرائيلية الراجلة.

وتضمنت المشاهد لحظة تفجير المنزل بالقوة الإسرائيلية، وسط تكبيرات مقاتلي السرايا وانبعاث كتلة نارية ودخانية كبيرة من المكان.

وقبل ذلك بيومين، أعلنت سرايا القدس تفجير منزل تحصنت بداخله قوة إسرائيلية كبيرة في حي الشجاعية، مشيرة إلى أن مسرح العملية جرى تجهيزه بعدة عبوات انفجرت بشكل متزامن.

وأكدت السرايا -وفق الإعلان- إيقاع القوة الإسرائيلية كاملة بين قتيل وجريح.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، عرضت سرايا القدس مشاهد من إسقاط مقاتليها مسيّرة استخبارية إسرائيلية، وقصف جنود إسرائيليين متمركزين شرقي حي التفاح بمدينة غزة بقذائف الهاون.