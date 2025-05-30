حملة استنكار واسعة لرفع علم الاحتلال فوق مسجد في طولكرم

دشن نشطاء حملة غضب واسعة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد رفعها العلم الإسرائيلي على قبة ومئذنة مسجد بطولكرم في الضفة الغربية المحتلة.

واعتلى جنود الاحتلال سطح مسجد أبو بكر الصديق في وسط مخيم اللاجئين بطولكرم، شمال غرب الضفة الغربية المحتلة تزامنا مع هدم مبان سكنية.

وأثارت عملية رفع العلم حملة استنكار واسعة من رواد مواقع التواصل، الذين اعتبروها استمرارا لعملية تدنيس المقدسات ضمن مسلسل اقتحام المساجد والأماكن الإسلامية.

جنود الاحتـ.لال يرفعون "العلم الإسرائيلي" على مسجد أبو بكر الصديق بمخيم نور شمس في طولكرم… pic.twitter.com/vUQJazaGgl — قناة القدس (@livequds) May 29, 2025

وأدان إعلاميون ومدونون تدنيس قبة ومئذنة بيت من بيوت الله، مبدين استهجانهم من وقاحة وعربدة الجنود الإسرائيليين، وقالت إحدى الصحفيات: هذا ليس مجرد احتلال، هذا تحد لكل المسلمين. متسائلة: هل سيمر هذا المشهد مرور الكرام؟

رفعوا علمهم فوق قبة ومئذنة مسجد!

فوق بيت من بيوت الله! أي وقاحة وأي عربدة هذه؟!

هذا ليس مجرد احتلال، هذا تحد لكل المسلمين.

هل سيمر هذا المشهد مرور الكرام ؟ المشهد من مسجد أبو بكر الصديق في مخيم نور شمس شرق طولكرم في الضفة الغربية. pic.twitter.com/DzQMfhoVrx — Dima Halwani (@DimaHalwani) May 29, 2025

كما تساءل مغردون عن أسباب غياب غيرة المسلمين بعد الإساءة لرسولهم في مسيرة الأعلام، واستهداف معابدهم بينما يقوم الاحتلال بتهويد المقدسات والمقابر وضمها إلى تراثه اليهودي.

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ورأى البعض أن الأمر يستدعي تحركا في الواقع والخروج من تريندات التفاعل بالمواقع، محملين نتائج اتفاقيات دايتون وأوسلو ما يحدث من انتهاك للحرمات، وأضاف أحدهم: هل المسجد لحماس؟

ووصف نشطاء عملية رفع العلم بالعمل الخبيث والحقير الجديد، محذرين من احتلال المنطقة بالكامل، متسائلين عن الشجاعة والرجولة برفع علم على دور العبادة!؟

سبوا رسول الله في مسيرة الأعلام قبل يومين!

دمروا المساجد في غزة!

اساؤوا للصحابة وهذا العلم فوق مسجد أبي بكر!

دنسوا المصحف الشريف!

سبوا العرب والمسلمين!

دنسوا المقدسات!

📌ولم نسمع عن الغيرة على الصحابة والرسول والمصحف والمقدسات

معقول كل ذولاك من الوحدة 8200#غريبة #الهلال pic.twitter.com/ncVf3vQZoe — Ahmed Ali Alhareb د.احمد (@AlharebDr) May 29, 2025

وقال أحد المغردين إن اختيار مسجد أبو بكر الصديق عملية مقصودة من الحسابات الوهمية التابعة لوحدات التجسس الإلكتروني الصهيونية، لبث الكراهية بين المسلمين في وقت تحتاج فيه الأمة إلى الوحدة أمام حجم العدوان على قطاع غزة.

واعتبر نشطاء أن رفع العلم الإسرائيلي هو عملية استفزازية تتزامن مع احتفالات اليهود بمسيرة الأعلام، التي تجاوزت اعتداءاتها مسجد أبو بكر الصديق إلى هدم جرافات الاحتلال لعدة مبان بمحيط المسجد، ضمن مخطط لهدم 48 مبنى سكنيا في المخيم.

ما يتفاخر به سيئ الذكر إيدي كوهين برفع علم الكيان الصهيوني من قبل جنود الاحتلال على احدى مآذن جامع أبو بكر الصديق بمخيم نور شمس في طولكرم ليس إلا دليلا قاطعا على إفلاس الكيان الصهيوني وتأكيدا لصفاتهم السيئة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز… وليس غريبا اختيارهم مسجد أبو… — عبدالعزيز الدهيمان (@aalduhaimann) May 30, 2025

وقالت منصات رقمية إن مشهد رفع علم الاحتلال على رمز من رموز المسلمين والصحابة، هو عمل "لا يمكن إلا أن يحرّك في قلب كل مسلم وعربي الغضب والحزن"، كما يضاعف المآسي مع تزايد الانتهاكات للمسجد الأقصى والعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة المحاصر.

في مشهدٍ لا يمكن إلا أن يحرّك في قلب كل مسلم وعربي "الغضب والحزن" مشهد قيام جندي إسرائيلي برفع علم الاحتلال على مسجد أبو بكر الصديق بمخيم نور شمس في طولكرم.

مع تزايد الانتهاكات للمسجد الأقصى والعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة المحاصر، واستباحة المحرمات في الأراضي المحتلة،… pic.twitter.com/REQDq5tvwC — الساعة (@alssaanetwork) May 29, 2025

وأبدى نشطاء خشيتهم من إعلان حرب على المساجد، مقارنين ذلك بما حدث في غزة حيث دمرت آليات الاحتلال مئات المساجد وأهم 3 كنائس بالقطاع، بعد تسوية 90% من دور العبادة بالأرض، في اعتداء لا تقره أخلاقيات الحروب وفق قولهم.

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ودعا نشطاء آخرون المنظمات الحقوقية إلى التدخل العاجل لحماية دور العبادة من الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ123 على التوالي، ولليوم الـ110 على مخيم نور شمس للاجئين.

وقد استنكرت مديرية أوقاف طولكرم بشدة عملية رفع العلم الإسرائيلي، وعدته انتهاكا صارخا لحرمة بيوت الله ومشاعر المسلمين، خاصة بعد تجريف واجهة مسجد السلام وتحطيم أبوابه وتخريب شبكة الكهرباء وإلحاق أضرار كبيرة بالمساجد التسعة في المخيم.

وأسفر التصعيد العسكري إلى تهجير 4200 عائلة، أي أكثر من 25 ألف مواطن، وتدمير 400 منزل بشكل تام، و2573 منزلا بشكل جزئي، فضلا عن عزل المخيمين بعد إغلاق مداخلهما بالسواتر الترابية.

كما أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بالضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، عن استشهاد مئات الفلسطينيين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.