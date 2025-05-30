عشائر غزة تندد بالاعتداء على المستشفى الميداني الأميركي

ندد تجمع العشائر والعائلات الفلسطينية في غزة -اليوم الجمعة- بما وصفها بجريمة الاعتداء على المستشفى الميداني الأميركي في منطقة الزوايدة وسط القطاع.

وقال التجمع -في بيان- إن مرتكبي الاعتداء "فئة مارقة من أذناب المحتل وقطاع الطرق"، مؤكدا رفضه العبث بمقدرات سكان القطاع.

وشدد تجمع العشائر والعائلات في غزة على ضرورة معاقبة كل من شارك وخطط ونفذ الهجوم على المستشفى، قائلا إن الاعتداء لن يمر مرور الكرام.

واعتبر أن الاعتداء على المستشفى الميداني الأميركي في الزوايدة يخدم مخططات الاحتلال في ضرب الجبهة الداخلية بغزة، داعيا إلى التصدي لمن وصفهم بقطاع الطرق والمنحرفين والعصابات الخارجة عن الدين والعادات.

فجراً.. تم السطو على المستشفى الأمريكي في الزوايدة وسرقة كافة محتوياته pic.twitter.com/SbXYRHW8FV — عبدالله العطار abdallah alattar (@abdallahatar) May 30, 2025

كما دعا التجمع الجهات الأمنية إلى الضرب بيد من حديد على من سماهم اللصوص الخونة وعدم التهاون معهم.

ونشر ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي صورا قالوا إنها لآثار الهجوم على المستشفى والاستيلاء على محتوياته.

وتأتي هذه الحادثة في وقت تحاول فيه الأجهزة الأمنية في القطاع مواجهة من تصفهم بالخارجين عن القانون على الرغم من تواتر الاستهداف الإسرائيلي لعناصر الشرطة كلما تحركوا ضد المجموعات والأشخاص المتهمين بالسطو على المساعدات والممتلكات الشخصية.