قال قائد شرطة باريس لوران نونيز اليوم الجمعة إنه سيتم نشر 5400 شرطي في العاصمة استعدادا لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا السبت بين باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي.

ورغم أن المباراة ستقام في ميونخ، فمن المتوقع أن يؤدي فوز سان جيرمان لإشعال الاحتفالات في المدينة التي ينتمي إليها النادي، مما قد يتطور لأحداث شغب.

وفي ظل الحادث الذي وقع في ليفربول في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث دهست سيارة مشجعين، قال نونيز في مقابلة مع قناة "سي نيوز" الفرنسية إن حركة المرور حول قوس النصر -أحد المعالم الأكثر شهرة في المدينة- سيتم غلقها اعتبارا من ظهر الغد، مع غلق شارع الشانزليزيه والشوارع القريبة أيضا في ذلك المساء.

وأثار فوز باريس سان جيرمان على أرسنال في وقت سابق من الشهر الجاري، والذي تأهل على إثره للنهائي، ليلة من الاضطرابات في باريس، إذ اعتُقل 47 شخصا وتعرض ثلاثة آخرون للإصابة بعدما صدمتهم سيارة.

وقال نونيز "اعتبارا من الساعة السادسة مساء (16.00 بتوقيت غرينتش) من الغد، ستتوقف حركة المرور في الشانزليزيه والشوارع المحيطة".

وأضاف أن ثمة أفرادا يأتون فقط لارتكاب أعمال التخريب والنهب، موحضا أنه "أسلوب نعمل بلا شك على القضاء عليه بشكل منهجي، وسيكون هذا هو الحال أيضا غدا".

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وتابع "سنكون حازمين للغاية.. بمجرد حدوث أضرار أو هجمات على قوات الأمن فسنتدخل".