القسام تبث مشاهد قنص وكمين بمدينة غزة في ثالث عمليات "حجارة داود"

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، ثالث عمليات "حجارة داود" التي أطلقتها على القوات والآليات الإسرائيلية في مختلف مناطق قطاع غزة.

وتضمن المقطع مشاهد من قنص جندي إسرائيلي واستهداف قوة راجلة من جيش الاحتلال في حي الشجاعية بمدينة غزة شمالي القطاع.

وأظهر المقطع في بدايته 3 من جنود الاحتلال وهم إلى جوار جرافة إسرائيلية قبل أن يسقط أحدهم بعد أن قنصه أحد مقاتلي القسام ببندقية الغول التي ظهرت كذلك خلال المشاهد.

تلا ذلك مشاهد عملية استدراج قوة إسرائيلية راجلة إلى منطقة كمين بعبوتين تلفزيونيتين، تم تفجيرهما في 3 جنود، ليرتفع تكبير مقاتلي القسام.

وأمس الخميس، بثت كتائب القسام، ثاني عمليات "حجارة داود" وتضمنت مشاهدها استهداف جنود وآليات جيش الاحتلال في منطقة مدرسة "الأقصى" ببلدة القرارة شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

والأربعاء، نشرت القسام أول فيديوهات عمليات "حجارة داود" ضد قوات وآليات إسرائيلية في بيت لاهيا شمالي القطاع.

ودأبت فصائل المقاومة في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال.

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كما دأبت على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها، إضافة إلى قصف مدن ومستوطنات إسرائيلية بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.