القسام تبث فيديو تفجير منزل مفخخ في "مستعربين" شرقي رفح

بثت الجزيرة مشاهد حصرية توثق استهداف كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مجموعة من المستعربين التابعين لجيش الاحتلال الإسرئيلي شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد -التي بثتها القسام اليوم الجمعة- عناصر من المستعربين بلباس مدني يتحركون بتوجيه من الجنود الإسرائيليين، وينفذون عمليات تمشيط بحماية طائرات الاحتلال في منطقة حدودية شرقي رفح، ويقتحمون منازل الفلسطينيين.

وتضمنت اللقطات تفجير مقاتلي القسام منزلا مفخخا في قوة المستعربين شرقي رفح، مما أدى إلى قتلى ومصابين في صفوفهم.

ووفق القسام، فقد استخدم الاحتلال عددا من المستعربين في تمشيط المنازل والبحث عن الأنفاق والمقاومين خلال التوغل الإسرائيلي بمختلف محاور قطاع غزة.

كما منح جيش الاحتلال -حسب فيديو القسام- المستعربين مهاما أخرى مثل زراعة العبوات وتفخيخ المنازل، إذ يتجولون بعربات مصفحة في مناطق التوغل.

بدوره، قال مصدر أمني في المقاومة للجزيرة، إنه تبين أن قوة المستعربين "عملاء للاحتلال للتمشيط ورصد المقاومين ونهب المساعدات".

وكشف المصدر الأمني، أن عناصر القوة تابعون لـ"عصابة المدعو ياسر أبو شباب وتعمل مع جيش الاحتلال داخل رفح"، مؤكدا أنه "سيتم التعامل مع العملاء وغيرهم بحزم، وسنعتبرهم جزءا من الاحتلال مهما تستروا بحمايته"

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وفي أواخر أبريل/نيسان الماضي، قالت وسائل إعلام عبرية، إن حدثا أمنيا وقع في رفح ضد وحدة المستعربين "اليماس" التابعة لما يعرف بقوات حرس الحدود.

ودأبت فصائل المقاومة في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال.

كما دأبت على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها، إضافة إلى قصف مدن ومستوطنات إسرائيلية بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.