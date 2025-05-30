إصابة فلسطينيين في الخليل والاحتلال يرفع العلم الإسرائيلي بطولكرم

أصيب 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه بلدات في الخليل ورام الله، في حين رُفع العلم الإسرائيلي على قبة مسجد بطولكرم في الضفة الغربية المحتلة.

ففي بلدة إذنا غرب مدينة الخليل جنوبي الضفة أصيب 6 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة وانتشرت في محيطها وأطلقت الرصاص عشوائيا، وفق ما أفادت به مصادر للجزيرة.

وتوجد قوات الاحتلال في حي التل بالبلدة، وسط استمرار مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال.

وفي بلدة المغير شمال شرق رام الله أصيب فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة وتمركزت في عدد من أحيائها، واحتجزت عددا من الفلسطينيين، كما أطلقت الرصاص الحي والقنابل الصوتية والغازية.

وتشهد بلدة المغير سلسلة اقتحامات متواصلة، حيث هدمت قوات الاحتلال منزلا وجرّفت حديقة في البلدة.

وفي بلدة اليامون غربي جنين اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة.

أما في الشمال فقد اقتحمت قوات الاحتلال مسجد أبو بكر الصديق بمخيم نور شمس في طولكرم، ورفعت العلم الإسرائيلي على قبة المسجد.

وقالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار باتجاه فلسطينيين في محيط مخيم نور شمس بطولكرم.

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وبالتوازي مع إبادة غزة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية -بما فيها القدس الشرقية- مما أدى إلى استشهاد 972 فلسطينيا على الأقل وإصابة نحو 7 آلاف واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.