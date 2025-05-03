34 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم

أفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد 34 فلسطينيا، بينهم 3 أطفال، إثر قصف إسرائيلي على مناطق متعددة من قطاع غزة منذ فجر اليوم السبت.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم، في إطار الإبادة الجماعية المتواصلة بالقطاع منذ نحو 19 شهرا.

وفي أحدث التطورات، أفاد المراسل باستشهاد امرأتين إثر قصف جوي إسرائيلي على منزل في بلدة الفخاري جنوب شرقي مدينة خان يونس.

كما أفاد المراسل باستشهاد شخص وإصابة آخرين في قصف من مسيرة إسرائيلية على فلسطينيين في منطقة قيزان رشوان جنوبي مدينة خان يونس.

وقال مصدر طبي إن فلسطينيين اثنين أيضا استشهدا في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين في شارع الصحابة وسط مدينة غزة.

كما أوضح أن صيادا فلسطينيا استشهد وأصيب آخر بنيران سلاح البحرية الإسرائيلية في بحر مدينة غزة.

وفي وقت سابق من صباح السبت، انتشلت طواقم طبية وفلسطينيون جثامين 10 فلسطينيين من تحت أنقاض منزل عائلة الغطاس في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، والذي استهدفه الجيش الإسرائيلي فجرا.

وأفاد مصدر طبي بأن فلسطينيين اثنين استشهدا في وقت سابق من صباح السبت في قصف استهدف حي الدرج بمدينة غزة.

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وكان الدفاع المدني في غزة أعلن استشهاد 11 فلسطينيا، بينهم 3 أطفال رضّع، فجر السبت في ضربة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم خان يونس في جنوب القطاع.

حصيلة الشهداء والجرحى

هذا وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة إن حصيلة الشهداء خلال الساعات الـ48 الماضية بلغت 77 شهيدا نُقلوا إلى مستشفيات القطاع، كما بلغ عدد الجرحى 275 خلال اليومين الماضيين.

كما أكدت وزارة الصحة في القطاع، ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين إلى 52 ألفا و495 شهيدا و118 ألفا و366 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وذكرت أن عدد الشهداء منذ انهيار وقف إطلاق النار في 18 مارس/آذار الماضي بلغ 2396، بالإضافة إلى 6325 مصابا.

وأشارت الوزارة إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ومطلع مارس/آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني، بوساطة قطرية مصرية وإشراف أميركي.

وبينما التزمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ببنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.

واستأنفت إسرائيل منذ 18 مارس/آذار الماضي جرائم الإبادة عبر شن غارات عنيفة على نطاق واسع استهدفت معظمها مدنيين بمنازل وخيام تؤوي نازحين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة تترافق مع حصار خانق أدخل القطاع في ظروف إنسانية غير مسبوقة.