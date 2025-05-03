نتنياهو يؤجل زيارته إلى أذربيجان ومصادر تتحدث عن رفض تركي لعبوره

أرجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارته إلى أذربيجان، وسط أنباء عن أن السبب هو رفض تركيا السماح لطائرته بعبور مجالها الجوي.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت إنه تقرر تأجيل زيارة رئيس الوزراء المقررة خلال الأيام المقبلة إلى أذربيجان، مرجعا ذلك لعدة أسباب منها التطورات الأخيرة في غزة وسوريا.

وأشار المكتب أيضا إلى "الجدول الدبلوماسي والأمني المكثف"، مضيفا أنه تقرر إعادة جدولة الزيارة، دون الإعلان عن موعد جديد.

وكان من المقرر أن يزور نتنياهو أذربيجان في الفترة من السابع إلى 11 مايو/أيار الجاري؛ حيث كان من المفترض أن يلتقي نتنياهو خلال الزيارة بالرئيس إلهام علييف.

وتتمتع إسرائيل وأذربيجان بعلاقات وثيقة في مجالي الأمن والطاقة.

ويوم الثلاثاء الماضي، قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعتزم إجراء زيارة رسمية إلى أذربيجان، الأربعاء المقبل، في زيارة تستمر 5 أيام.

تركيا توضح

وبينما أرجع مكتب نتنياهو تأجيل الزيارة للتطورات الجارية في غزة وسوريا، نقل موقع والا الإسرائيلي عن مصادر، أن رفض تركيا منح طائرة نتنياهو تصريحا للمرور من مجالها الجوي هو سبب تأجيل الزيارة.

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وبالتوازي مع ذلك، نفت الخارجية التركية، اليوم السبت، صحة ما وصفتها بالادعاءات بشأن السماح لطائرة نتنياهو باستخدام المجال الجوي التركي.

وقال المتحدث باسم الوزارة أونجو كتشالي، في بيان، إن "الادعاءات بأن طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي حصلت على إذن بالتحليق فوق الأراضي التركية غير صحيحة على الإطلاق، ولم نتلق أي طلب في هذا الاتجاه".

وفي 11 من الشهر الماضي، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن تركيا رفضت قبل ذلك بيومين السماح لطائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي تقلّ وفدا مفاوضا بالمرور عبر أجوائها في طريقها إلى أذربيجان حيث جرت مفاوضات بين أنقرة وتل أبيب حول التطورات في سوريا.

وأوضحت الهيئة أن الأتراك "رفضوا السماح لطائرة رام 707 التابعة للقوات الجوية والتي أقلّت الوفد الإسرائيلي، بالمرور عبر المجال الجوي التركي فاضطرت إلى تغيير مسارها عبر البحر الأسود".

ونقلت عن مصدر إسرائيلي مطلع رفض ذكر اسمه قوله إن "الأتراك غير راغبين في السماح لطائرات تابعة لسلاح الجو بالمرور عبر أراضيهم بسبب ارتباط ذلك بالحرب في غزة".

وأضافت "جاء قرار المنع قبل المباحثات التي جرت الخميس بين ممثلي البلدين في أذربيجان، بعد عدم التوصل إلى اتفاقات بشأن التوترات في سوريا وإيجاد طريقة لمنع الحرب".

كما أشارت إلى أنه "لا توجد رحلات جوية تجارية بين إسرائيل وتركيا منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023″.