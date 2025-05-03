لجنة أممية تعتبر التدخل الإسرائيلي تهديدا للسلام الهش في سوريا

اعتبرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا أمس الجمعة، أن التدخل الإسرائيلي يهدد السلام الهش في سوريا.

وحذرت اللجنة من تزايد خطر تفاقم "التشرذم وإلحاق الضرر بالمدنيين بسبب استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية في جميع أنحاء الأراضي السورية".

كما اعتبرت أن الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا والتهديد بمزيد من التدخل العسكري واستمرار توسيع احتلالها للجولان السوري ومحاولاتها تقسيم المجتمعات تهدد بـ"مزيد من زعزعة الاستقرار في سوريا".

وتابعت اللجنة مبينة: "ينبغي أن يكون تاريخ سوريا الحديث بمثابة تذكير بأن التدخلات الخارجية غالبا ما أدت إلى زيادة العنف والنزوح والتشرذم".

وسجلت أن تنامي التحريض وخطاب الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي يؤجج "العنف ويهدد التماسك الاجتماعي الهش في سوريا".

وحثت اللجنة الأممية "الأطراف المشاركة في التصعيد بسوريا" على "وقف الأعمال العدائية فورا والسعي بجميع السبل المتاحة إلى وقف التصعيد والانخراط في الحوار".

كما شددت على ضرورة إيلاء الأولوية لحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية ومنع حدوث مزيد من النزوح.

وأكدت اللجنة على أنه لا يمكن أن تبدأ سوريا في إعادة بناء الثقة بين مجتمعاتها المنقسمة إلا من خلال دعم "سيادة القانون وضمان العدالة والمساءلة وتقديم التعويضات للضحايا وعائلاتهم".

وقالت إنه يجب على الحكومة المؤقتة أن تضمن إجراء "تحقيقات فورية، ومحايدة ومستقلة في هذه الانتهاكات للقانون الدولي، ومحاسبة مرتكبيها من خلال عمليات تتسم بالمصداقية وفقا للقانون السوري".

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يذكر أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا أنشئت في 22 أغسطس/آب 2011 من قبل مجلس حقوق الإنسان، وتتمثل مهمتها في التحقيق بشأن كل الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان المرتكبة منذ مارس/آذار 2011.

إدانة أممية

وفي هذا السياق، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش انتهاك إسرائيل لسيادة سوريا، بما في ذلك الغارة الجوية الأخيرة قرب القصر الرئاسي في دمشق. وأكد الأمين العام ضرورة أن تتوقف هذه الهجمات وأن تحترم إسرائيل سيادة سوريا ووحدتها وسلامتها الإقليمية واستقلالها.

ودعا الأمين العام "بصورة قاطعة، جميع الأطراف المعنية إلى وقف جميع الأعمال العدائية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب مزيد من التصعيد"، كما أبدى تفاؤلا بالجهود السورية الداخلية لتهدئة العنف والحفاظ على الأمن والاستقرار.

وناشد الأمين العام سلطات الإدارة المؤقتة في سوريا التحقيق بشفافية وعلانية في جميع الانتهاكات.

يأتي ذلك بعد سلسلة من الغارات الجوية شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الجمعة على مناطق متفرقة من سوريا، خلفت قتيلا وعددا من المصابين، وذلك بعد غارة سابقة فجر الجمعة استهدفت موقعا قرب القصر الرئاسي بدمشق.