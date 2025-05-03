قتلى وجرحى في قصف مستشفى بمقاطعة فنجاك جنوب السودان

قالت منظمة أطباء بلا حدود اليوم السبت إن 7 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 20، ودُمر آخر مستشفى يعمل وصيدلية في قصف بمقاطعة فنجاك في جنوب السودان.

وقالت المنظمة إن طوافتين مقاتلتين ألقتا قنبلة على الصيدلية، مما أدى إلى احتراقها بالكامل وإلحاق أضرار بالمستشفى، تلتها قنبلة أخرى بطائرة مسيرة على بلدة أولد فنجاك الواقعة في منطقة أعالي النيل، مما أدى لمقتل 7 أشخاص على الأقل.

وقالت المنظمة في بيان "عند الساعة الرابعة من هذا الصباح، تعرّض مستشفى أطباء بلا حدود في أولد فنجاك للقصف".

وأضافت "مستشفى أولد فنجاك هو المستشفى الوحيد في مقاطعة فنجاك، ويخدم سكانا يزيد عددهم على 110 آلاف شخص، ممن كانت فرص حصولهم على الرعاية الصحية محدودة للغاية في الأساس".

وقال رئيس بعثة أطباء بلا حدود في جنوب السودان مامان مصطفى إن "المستشفى يحمل علامة واضحة تؤكد طبيعته. لا أعتقد أن الأمر كان حادثا".

وأضاف "نحن هناك منذ عام 2014، وشاركنا إحداثياتنا.. إنهم يعرفوننا. رغم ذلك واصلوا قصف السكان المدنيين".

ويأتي استهداف المستشفى التابع لأطباء بلا حدود، غداة توجيه قائد الجيش بول ماجوك نانغ تهديدات بشن هجمات في مقاطعتي فنجاك ولير ردا على "خطف" عدد من القوارب والزوارق.

إعلان

ويعيش جنوب السودان في سلام رسمي منذ إبرام اتفاق عام 2018، الذي أنهى حربا أهلية استمرت 5 سنوات بين القوات الموالية للرئيس سلفاكير ميارديت والقوات الموالية لنائبه الأول رياك مشار. لكن اعتقال الأخير في مارس/آذار الماضي بتهمة محاولة تمرد أثار مخاوف دولية من احتمال تأجج الصراع مجددا.