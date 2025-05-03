مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 4 في انفجار لغم في رفح

قالت مصادر إسرائيلية اليوم السبت، إن جنديين إسرائيليين قتلا وأصيب 4 على الأقل في انفجار لغم بأحد الأنفاق في رفح جنوبي قطاع غزة.

وأشارت المصادر إلى أن الجنديين القتيلين هما من وحدة النخبة "يهلوم" المختصة في الكشف عن الأنفاق وتدميرها.

وذكر مراسل الجزيرة إلياس كرام، أن المعلومات بشأن العملية شحيحة بسبب التعتيم الإعلامي الرسمي، لكن وقوع التفجير داخل نفق يرجح أن يكون عدد القتلى والجرحى أكبر من المعلن.

يشار إلى أن إسرائيل، بدعم أميركي، تواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتكاب إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 170 ألف فلسطيني شهداء وجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.