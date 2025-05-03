رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك يقدم استقالته

قال رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك إنه قدم استقالته اليوم السبت رسميا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بعد أكثر من عام على توليه قيادته للحكومة اليمينة المعترف بها دوليا.

وذكر في بيان أنه واجه كثيرا من الصعاب والتحديات التي من أهمها -وفقا للبيان- "عدم تمكيني من العمل وفقا لصلاحياتي الدستورية في اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح عدد من مؤسسات الدولة، وعدم تمكيني من إجراء التعديل الحكومي المستحق".

وشغل بن مبارك منصب وزير الخارجية وشؤون المغتربين منذ عام 2020، وفي الخامس من فبراير/شباط 2024 عين رئيسا للحكومة، خلفا لرئيسها السابق معين عبد الملك.

وولد بن مبارك في مدينة عدن عام 1968، ويحمل شهادة الدكتوراه والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة بغداد.

وفي 2012، تم تعيين بن مبارك عضوا في اللجنة التحضيرية المكلفة بالإعداد لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، كممثل مستقل وانتخب مقررا لها.

انتهيت قبل قليل من اللقاء بفخامة الاخ رئيس مجلس القيادة الرئاسي د رشاد العليمي ،وسلمته استقالتي من منصبي كرئيس للوزراء، أسأل الله التوفيق لمن يخلفني و أدعوا الجميع لدعمه و الالتفاف حوله للقيام بواجباته في هذا الظرف الصعب الذي تمر به بلادنا . pic.twitter.com/TkxtM6g3cn — احمد عوض بن مبارك – Ahmed BinMubarak (@BinmubarakAhmed) May 3, 2025

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وفي 18 يناير/كانون الثاني 2013، أصدر الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي قرارا بتسمية بن مبارك أمينا عاما لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وفي 11 يونيو/حزيران 2014، تم تعيين بن مبارك مديرا لمكتب رئاسة الجمهورية.

وتم تكليفه برئاسة الوزراء للحكومة الانتقالية الجديدة في أكتوبر/تشرين الأول 2014، لكنه اعتذر عن قبول المنصب بعد معارضة جماعة أنصار الله (الحوثيين).

وفي 17 يناير/كانون الثاني 2015، تم اختطافه من قبل الحوثيين، أثناء توجهه لتسليم مسودة الدستور اليمني الجديد لكونه الأمين العام للجنة صياغة الدستور، وقد استمر اختطافه 13 يوما، مما أدى إلى سلسلة من الأحداث، ابتدأت بمحاصرة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء اللذين أعلنا استقالتهما، ثم الإعلان الدستوري للحوثيين واجتياح الجنوب، وما تلا ذلك من أحداث وتطورات استمرت حتى اليوم.

وفي يوليو/تموز 2015، تم تعيين بن مبارك سفيرا ومفوضا فوق العادة في واشنطن، وسفيرا غير مقيم في المكسيك والبرازيل والأرجنتين.