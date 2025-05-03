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رئيس الوزراء الأسترالي ألبانيز يعلن فوزه في الانتخابات العامة

Australia's Prime Minister Anthony Albanese speaks at a Labor party election night event, after local media projected the Labor Party's victory, on the day of the Australian federal election, in Sydney, Australia, May 3, 2025. REUTERS/Hollie Adams
ألبانيز وعد بدعم الطاقات المتجددة ونظام الرعاية الصحية ومعالجة أزمة الإسكان (رويترز)
3/5/2025

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي اليساري أنتوني ألبانيز فوزه في الانتخابات العامة اليوم السبت، وتعهد بقيادة البلاد في فترة صعبة من عدم اليقين العالمي.

وقال زعيم حزب العمال أمام حشد من أنصاره في حفل انتخابي أقيم في سيدني "شكرا للشعب الأسترالي على الفرصة التي أتيحت لي لمواصلة خدمة أفضل أمة على وجه الأرض".

من جهته، أقر زعيم المعارضة الأسترالية اليميني بيتر داتون بالهزيمة في الانتخابات العامة، قائلا إنه تحدث إلى رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز.

وقال داتون "اتصلتُ في وقت سابق برئيس الوزراء لتهنئته على فوزه. لم نحقق أداء جيدا بما فيه الكفاية في هذه الحملة وهذا واضح، وأتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك".

واختار ملايين الأستراليين بين زعيم حزب العمال ألبانيز (62 عاما) ومنافسه المحافظ بيتر داتون (54 عاما).

وقال ألبانيز للقناة السابعة الأسترالية إن "الهدف هو الفوز مرتين متتاليتين وهو ما نسعى إلى تحقيقه اليوم".

وأضاف "لن أدخر جهدا خلال السنوات الثلاث المقبلة إذا أعيد انتخابي رئيسا لوزراء أستراليا".

MELBOURNE, AUSTRALIA - APRIL 22: A placard of Prime Minister of Australia Anthony Albanese is posted outside an early voting centre in the suburb of Oakleigh in the federal seat of Hotham as people line up to cast their vote ahead of the Australian Federal Election on April 22, 2025 in Melbourne, Australia. ​Early voting opened Monday, allowing Australians to cast their ballots before the May 3 federal election. The practice has become increasingly popular, with up to half of voters expected to vote early this year, reflecting a long-term shift toward pre-poll participation. (Photo by Asanka Ratnayake/Getty Images)
نسبة التصويت مرتفعة عادة في الانتخابات الأسترالية ويعاقب المتخلفون عنه بغرامة مالية (غيتي)

تصويت إلزامي

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباح السبت (22.00 بتوقيت غرينتش) على الساحل الشرقي لأستراليا، وتلتها المدن الغربية في البلاد والمناطق النائية في الجزيرة.

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وبلغ إجمالي عدد الناخبين المسجلين 18.1 مليون ناخب، وأفادت الهيئة الانتخابية بأن نصفهم تقريبا أدلوا بأصواتهم مبكرا.

ويعتبر التصويت في الانتخابات الأسترالية إلزاميا منذ عام 1924، ويعاقب على التخلف عنه بغرامة قدرها 20 دولارا أستراليا (13 دولارا أميركيا)، مما يؤدي عادة إلى مشاركة تتجاوز 90%.

وعود المتنافسين

ووعد ألبانيز بدعم الطاقات المتجددة، ومعالجة أزمة الإسكان المتفاقمة، وضخ الأموال في نظام الرعاية الصحية المتدهور.

أما زعيم الحزب الليبرالي وضابط الشرطة السابق بيتر داتون، فكان يريد خفض الهجرة ومكافحة الجريمة وإنهاء الحظر طويل الأمد على الطاقة النووية.

وأظهرت بعض استطلاعات الرأي أن دعم داتون تراجع بسبب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أشاد به هذا العام ووصفه بأنه "مفكر كبير" له "ثقل" على الساحة العالمية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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