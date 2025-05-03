داخلية غزة: عملاء الاحتلال يستغلون حرب الإبادة لنشر الفوضى

قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة إن من وصفتهم بعملاء الاحتلال يعملون حاليا على نشر الفوضى مستغلين حرب الإبادة، معلنة استشهاد ضابط وطفل جراء قصف إسرائيلي لقوة أمنية خلال ملاحقتها عددا من المجرمين.

وذكرت الوزارة في بيان، فجر اليوم السبت، أنه "في هذه الظروف العصيبة، تطل فئة خارجة على القانون من عملاء الاحتلال والعابثين لتهدد حياة المواطنين وتعمل على نشر الفوضى والرعب"، مبينة أن هؤلاء يقومون بالسطو على محال وممتلكات عامة وخاصة مستغلين "حالة الاستهداف المركزة من قبل الاحتلال للمنظومة الأمنية والشرطية وكل مقومات صمود شعبنا".

وأضافت أن الأجهزة الأمنية باشرت إجراءات ميدانية في ملاحقة هؤلاء، وخلال تلك الجهود تعرضت قوة تأمين "لاستهداف مباشر ولأكثر من مرة من قبل طائرات الاحتلال في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة… ما أدى لاستشهاد ضابط شرطة وطفل وإصابة عدد آخر من القوة الأمنية والمواطنين".

وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة: ◾لن نسمح لعملاء الاحتلال بتهديد أمن المواطنين وممتلكاتهم وسنضرب بيد من حديد كل العابثين ◾إن استهداف الاحتلال المتواصل لعناصر التأمين يعكس حجم المؤامرة التي تدبر ضد شعبنا في قطاع غزة، ويكشف حجم التواطؤ من قبل فئة من العملاء الخارجين عن… pic.twitter.com/CPMBoSHTOA — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 2, 2025

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"مؤامرة خبيثة"

وأكدت الوزارة أن استهداف الاحتلال المتواصل عناصر التأمين يعكس حجم المؤامرة التي تدبر ضد شعبنا في قطاع غزة، ويكشف حجم التواطؤ من قبل فئة من العملاء الخارجين عن الوطنية والانتماء لهذا الشعب العظيم".

وشددت على أنها ستواصل جهودها لملاحقة "كل من تسول له نفسه الارتهان للاحتلال… وستضرب بيد من حديد كل هؤلاء المارقين".

وأشاد البيان بدور أبناء الشعب الفلسطيني "وعائلاته الكريمة الصامدة التي أعلنت وقوفها في وجه هذه المؤامرة الخبيثة".

وتشن إسرائيل حرب إبادة على الفلسطينيين في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، أدت إلى استشهاد أكثر من 52 ألف شخص وإصابة 118 ألفا. ومنذ بداية الحرب استهدفت غارات إسرائيلية متكررة المنظومة الأمنية في القطاع بضباطها وأفرادها ومنشآتها.