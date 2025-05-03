حزب رئيس الوزراء المغربي يندد باستمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة

أدان حزب التجمع الوطني للأحرار المغربي قائد الائتلاف الحاكم بالبلاد اليوم السبت، ما وصفه باستمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وفقا لبيان صادر عن الحزب بعد اجتماع مكتبه السياسي برئاسة رئيس الحزب ورئيس الوزراء عزيز أخنوش.

وقال البيان إن المكتب السياسي يدين بـ"شدة استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، الذي أدى إلى سقوط آلاف الضحايا المدنيين الفلسطينيين الأبرياء"، مؤكدا أن ذلك يمثل "انتهاكا صارخا للمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية".

وأكد الحزب "رفضه القاطع" للاعتداءات الإسرائيلية التي اعتبر أنها "تقوض جهود السلام وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق".

كما جدد الحزب دعمه الكامل للموقف المغربي الثابت بقيادة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، الذي أكد "مراراً أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية".

ومنذ استئناف إسرائيل الحرب على غزة مطلع مارس/آذار الماضي، لم يهدأ الشارع المغربي وشهدت شوارع المدن الرئيسية مسيرات حاشدة تندد بحرب الإبادة الجماعية والحصار المفروض على القطاع، مطالبة بتحرك عربي ودولي لإنقاذ الفلسطينيين الذين يعانون تحت القصف من الجوع والعطش والدمار.

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وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.