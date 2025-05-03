باكستان تختبر صاروخا بمدى 450 كيلومترا بظل التوترات مع الهند

أجرى الجيش الباكستاني تدريبا على إطلاق صواريخ أرض-أرض، في خضم التوترات المتصاعدة مع الهند المجاورة، وفق ما أعلن اليوم السبت.

وقال الجيش في بيان "أجرت باكستان اليوم تجربة إطلاق ناجحة لنظام الأسلحة "عبدلي"، وهو صاروخ أرض-أرض يصل مداه إلى 450 كيلومترا".

وأشار إلى أن "الهدف من وراء هذا الإطلاق هو ضمان الجاهزية العملياتية للجنود والتأكد من صحة المعايير الفنية الرئيسية، بما في ذلك نظام الملاحة المتقدم للصاروخ وميزات المناورة المتقدمة".

أتى ذلك بعد أن أثار هجوم أودى بحياة 26 شخصا في 22 أبريل/نيسان الماضي في الشطر الخاضع لإدارة الهند من كشمير مخاوف من اندلاع حرب بين البلدين المتنازعين على الإقليم منذ استقلالهما عن الحكم البريطاني عام 1947.

وتُحمل نيودلهي إسلام آباد مسؤولية هذا الهجوم الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، ونفت باكستان ضلوعها فيه.

#Pakistan today conducted a successful training launch of the Abdali Weapon System— a surface-to-surface missile with a range of 450 kilometers as part of Ex INDUS. #PakistanArmy #COAS #ISPR The launch was aimed at ensuring the operational readiness of troops and validating… pic.twitter.com/uyvGhrwg8c — Pakistan Armed Forces News 🇵🇰 (@PakistanFauj) May 3, 2025

تبادل لإطلاق النار

واليوم السبت أعلن الجيش الهندي عن تبادل لإطلاق النار ليلا لليوم الثامن على التوالي مع الجيش الباكستاني على طول خط المراقبة الفاصل في كشمير، متهما القوات الباكستانية بفتح النار من أسلحة خفيفة، "مما دفع الجيش الهندي إلى الرد".

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وأمس الجمعة أصدرت سلطات جزء كشمير الخاضع للإدارة الباكستانية تعليمات للسكان "بتخزين ما يكفي من الطعام لمدة شهرين" في عدد من المقاطعات، وسط مخاوف من اندلاع نزاع واسع النطاق بين البلدين النوويين.

والأربعاء الماضي، قالت باكستان إن لديها "معلومات مخابرات موثوقة" تفيد بأن الهند تنوي القيام بعمل عسكري قريبا.

وتتبادل الدولتان المسلحتان نوويا اتخاذ إجراءات منذ الهجوم، إذ علقت الهند معاهدة مياه نهر السند المهمة، وأغلقت باكستان مجالها الجوي أمام شركات الطيران الهندية في خطوة ردت نيودلهي عليها بالمثل.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير ماركو روبيو حث الهند وباكستان على العمل معا لتهدئة التوتر بعد الهجوم.

وذكرت وزارة الخارجية في بيانين منفصلين بعد أن تحدث روبيو مع وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشينكار ومع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، كل على حدة، أن "وزير الخارجية الأميركي عبر عن دعمه للهند في التصدي للتطرف وحث باكستان على التعاون في التحقيق في هجوم كشمير".