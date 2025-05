باكستان تختبر صاروخا بمدى 450 كيلومترا بظل التوترات مع الهند

أجرى الجيش الباكستاني تدريبا على إطلاق صواريخ أرض-أرض، في خضم التوترات المتصاعدة مع الهند المجاورة، وفق ما أعلن اليوم السبت.

وقال الجيش في بيان "أجرت باكستان اليوم تجربة إطلاق ناجحة لنظام الأسلحة "عبدلي"، وهو صاروخ أرض-أرض يصل مداه إلى 450 كيلومترا".

وأشار إلى أن "الهدف من وراء هذا الإطلاق هو ضمان الجاهزية العملياتية للجنود والتأكد من صحة المعايير الفنية الرئيسية، بما في ذلك نظام الملاحة المتقدم للصاروخ وميزات المناورة المتقدمة".

أتى ذلك بعد أن أثار هجوم أودى بحياة 26 شخصا في 22 أبريل/نيسان الماضي في الشطر الخاضع لإدارة الهند من كشمير مخاوف من اندلاع حرب بين البلدين المتنازعين على الإقليم منذ استقلالهما عن الحكم البريطاني عام 1947.

وتُحمل نيودلهي إسلام آباد مسؤولية هذا الهجوم الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، ونفت باكستان ضلوعها فيه.

#Pakistan today conducted a successful training launch of the Abdali Weapon System— a surface-to-surface missile with a range of 450 kilometers as part of Ex INDUS. #PakistanArmy #COAS #ISPR

The launch was aimed at ensuring the operational readiness of troops and validating… pic.twitter.com/uyvGhrwg8c

— Pakistan Armed Forces News 🇵🇰 (@PakistanFauj) May 3, 2025