سالم صالح بن بريك رئيسا للوزراء في اليمن بعد استقالة الحكومة

أعلن مجلس القيادة الرئاسي باليمن اليوم السبت تعيين وزير المالية بالحكومة السابقة المعترف بها دوليا سالم صالح بن بريك رئيسا للوزراء، خلفا لأحمد عوض بن مبارك الذي أعلن في وقت سابق اليوم استقالته من المنصب.

وذكر مجلس القيادة -في بيان- أن ابن مبارك واجه "الكثير من الصعاب والتحديات لعل أهمها عدم تمكيني من العمل وفقا لصلاحياتي الدستورية في اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح عدد من مؤسسات الدولة، وعدم تمكيني من إجراء التعديل الحكومي المستحق".

وقالت 6 مصادر حكومية إن استقالته تأتي في أعقاب صراع مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بشأن الصلاحيات المخولة له بعد رفض العليمي طلبه إقالة 12 وزيرا في الحكومة.

وعُين مبارك رئيسا للوزراء في فبراير/شباط 2024 بعد شغله منصب وزير الخارجية، وبرز اسمه عام 2015 عندما خطفته جماعة الحوثي في أثناء عمله رئيسا لمكتب الرئاسة خلال صراع الحوثيين مع الرئيس عبد ربه منصور هادي آنذاك.

ويشهد اليمن حربا أهلية منذ أكثر من عقد، واستولى الحوثيون على العاصمة صنعاء في عام 2014 وأطاحوا بالحكومة المعترف بها، مما أجبرها على الانتقال إلى مدينة عدن الساحلية جنوب البلاد.

ويسيطر الحوثيون الآن على معظم أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق الرئيسية الكثيفة بالسكان في الشمال والغرب.