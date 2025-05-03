القوات الأميركية تخلي قاعدتين شرقي سوريا

قال مصدر للجزيرة إن قافلة للقوات الأميركية غادرت -مساء أمس الجمعة- قاعدتي حقلي العمر وكونيكو للنفط والغاز في ريف دير الزور (شرقي سوريا) نحو قاعدتين بريف الحسكة.

وأضاف المصدر أن القوات الأميركية المنسحبة من دير الزور ستعيد تمركزها في قاعدتي قسرك والشدادي في ريف الحسكة، التي تسيطر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على أجزاء كبيرة منها.

من جهتها، نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصادر محلية أن 200 شاحنة غادرت حقلي كونيكو والعمر إلى الحسكة.

وقالت المصادر إن الشاحنات كانت تحمل حاويات ومركبات عسكرية ومنشآت جاهزة للاستخدام.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أعلنت قبل نحو أسبوعين أنها بدأت توحيد تمركز قواتها في سوريا ضمن قيادة القوة المشتركة لعملية "العزم الصلب".

وقالت الوزارة إن هذه الخطوة ستؤدي إلى تقليص الوجود الأميركي العسكري في سوريا إلى أقل من ألف جندي خلال الأشهر المقبلة.

وقبيل هذا الإعلان، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن البنتاغون يستعد لإغلاق 3 من أصل 8 قواعد شمال شرقي سوريا، مشيرة إلى أن هذه الخطة ستؤدي إلى خفض عدد الجنود الأميركيين هناك من ألفي جندي إلى 1400 جندي.

ووفقا لوكالة الأناضول للأنباء، يتمركز الجيش الأميركي في 21 قاعدة ونقطة عسكرية في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور الواقعة شرقي الفرات، فضلا عن عين العرب التابعة لمحافظة حلب شمالي سوريا.

إعلان

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحدث بعيد توليه منصبه عن احتمال سحب قوات بلاده من سوريا، بينما أفادت تقارير إعلامية بأن مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية أوصوا بالإبقاء على 500 جندي في سوريا للاستمرار في العملية الرامية لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.