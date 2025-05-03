السودان يتهم كينيا بالتدخل في شؤونه والتصرف كدولة مارقة

اتهمت الحكومة السودانية نظيرتها الكينية بالتدخل في شؤونها وبالتصرف كدولة مارقة لا تحترم سيادة الدول الأخرى، ودعت إلى إعادة النظر في نهجها والعمل بما يتماشى مع ميثاقي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

وقالت الخارجية السودانية في بيان صحفي -ردا على بيان آخر للحكومة الكينية- إن حكومة كينيا تتدخل بشكل صارخ في الشؤون السودانية الداخلية، وتحتضن ما وصفتها بمليشيات الإبادة الجماعية الإرهابية، في إشارة إلى قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو الملقب حميدتي.

وأعرب بيان الخارجية عن قلق الحكومة السودانية إزاء ما اعتبره توصيفات خاطئة ودلالات مضللة وردت في البيان الكيني، مشيرا إلى استخدام البيان مصطلح "إدارة القوات المسلحة السودانية" بدلا عن "حكومة السودان"، وهو ما يُظهر عدم احترام الحكومة الكينية لسيادة السودان.

وأضاف البيان أن الحكومة الكينية استخدمت في بيانها لغة تهدف إلى التشكيك في شرعية حكومة السودان، "مع الترويج فعليا لحكومة موازية بقيادة قوات الدعم السريع المتورطة في الإبادة الجماعية"، وذلك يُظهر مدى تواطؤ الحكومة الكينية في تقسيم السودان من خلال أعمال الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والفظائع الجسيمة التي ارتكبتها المليشيات المدعومة من كينيا، حسب البيان.

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كما أكد البيان التزام حكومة السودان بالحل السلمي للأزمة، وبالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين الآخرين، والتزامها أيضا باستعادة السلام وحماية المواطنين والحفاظ على سلامة المؤسسات وتهيئة البلاد لتحول ديمقراطي مستدام.

وأضاف أن السودان لا يمكن أن يلتزم الصمت عندما تستضيف دولة عضو في "الإيقاد" والاتحاد الأفريقي فعاليات تنظمها مليشيا قوات الدعم السريع لتستمر في أجندة ارتكاب الإبادة الجماعية، كما أن الادعاء بأن مشاركة كينيا محايدة أو إنسانية بحتة لا يصمد أمام التدقيق، لا سيما في ضوء تجاهلها المتكرر للأطر الأفريقية وسيادة السودان، طبقا للبيان.