البرش: غزة مهددة بكارثة شاملة والاحتلال يتحمل مسؤولية تشوه الأجنة

أكد المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الدكتور منير البرش -في مقابلة مع قناة الجزيرة- أن 57 طفلا توفوا بسبب سوء التغذية في قطاع غزة، وقال إن القطاع يعيش كارثة ممتدة تنذر بكارثة إنسانية شاملة في حال استمر الحصار الإسرائيلي.

وتحدث البرش عن تداعيات الحصار والتجويع والقصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وقال إن الطفلة جنان صالح السكافي البالغة من العمر شهرين توفيت اليوم صباحا بسبب عدم توفر الحليب العلاجي، وكانت تعاني من إسهال حاد طوال شهرين، وبوفاتها يرتفع إلى 57 عدد الأطفال الذين توفوا نتيجة سوء التغذية.

كما أشار إلى حالة الطفلة ملك أحمد القانوع التي ولدت من دون دماغ في مستشفى العودة الأهلي في شمال قطاع غزة، محمّلا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تشوه الأجنة في أرحام أمهاتهم بسبب عدم إدخاله للدواء ولكثير من الفيتامينات الخاصة برعاية الطفولة وتكوين الدماغ وخاصة حمض الفوليد.

واتهم الاحتلال الإسرائيلي بقصف المناطق المكتظة بالسكان في قطاع غزة بالمتفجرات وبالمواد الكيميائية، ما أدى إلى وجود حالات لتشوه الأجنة، وهو ما حصل في حربي العراق وأفغانستان.

لجنة تحقيق

وطالب بلجنة تحقيق دولية في نوع الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل ضد الفلسطينيين وتؤدي إلى تشوهات وسط الأطفال، كما طالب مجلس الأمن الدولي بإعلان مجاعة طارئة في غزة بناء على التوصيات العامة للأمين العام وبرنامج الأغذية العالمي وتقارير الخبراء.

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كما دعا إلى تفعيل الإجراءات الملزمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لاتخاذ تدابير لفتح ممرات وإيصال الغذاء والدواء للحفاظ على حياة الغزيين.

ومنذ الثاني من مارس/آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، مما تسبب في تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين، وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.

وشددت منظمات إغاثة في غزة على أن الغذاء والماء والوقود على وشك النفاد وأن أسعار المواد الشحيحة المتبقية خارج المتناول، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.