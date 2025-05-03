إسبانيا تعتقل مستشار رئيس وزراء غينيا بيساو بتهمة الفساد وتهريب المخدرات

قالت السلطات الأمنية في إسبانيا أمس الجمعة إنها ألقت القبض على المستشار الخاص لرئيس وزراء غينيا بيساو في مدينة تينيريفي بجزر الكناري في إطار تحقيقات تتعلق بتهم الفساد وتهريب المخدرات.

وأمرت المحكمة في تنيريفي بوضع المستشار محمد جميل دربة في الحبس الاحتياطي من دون الحق في دفع الكفالة باعتباره زعيم عصابة.

وأعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية في بيان لها أن المستشار الخاص لرئيس وزراء غينيا بيساو أُلقي القبض عليه مع 9 آخرين من ضمنهم 2 من ضباط الشرطة المتقاعدين، وواحد لا يزال في الخدمة.

ويشار إلى أن رئيس وزراء غينيا بيساو روي دوارتي دي باروس قد عيّن محمد جميل دربه مستشاره الخاص في عام 2024، كما اختاره عضوا دائما في لجنة العلاقات الدولية والتجارة التابعة لحكومة غينيا بيساو.

ويحمل دربه جنسيتين من لبنان وغينيا بيساو، وأغلب أوقاته يقيم في جزر الكناري، ويتمتع بشبكة علاقات واسعة مع التجار ورجال العمال، ويقول الأمن الإسباني إن له علاقات مع التنظيمات العاملة في تجارة المخدرات والممنوعات.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء بأن جميل دربة سبق أن اعتقل في إسبانيا عام 2001 بتهمة الاحتيال على مواطنين من ألمانيا وبريطانيا، ويتّهم بأنه كان على ارتباط بحزب الله اللبناني.

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وأفاد الأمن الإسباني آنذاك بأن محمد دربة كان على صلة بمليونير بريطاني حكم عليه بالسجن 8 سنوات في العاصمة لندن عام 2001 بتهمة الاحتيال.