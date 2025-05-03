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إسبانيا تعتقل مستشار رئيس وزراء غينيا بيساو بتهمة الفساد وتهريب المخدرات

BARCELONA, SPAIN - AUGUST 18: Police officers look on as a group of men have their identity checked on Las Ramblas following yesterday's terrorist attack, on August 18, 2017 in Barcelona, Spain. Thirteen people were killed and dozens injured when a van hit crowds in the Las Ramblas area of Barcelona on Thursday. Spanish police have also killed five suspected terrorists in the town of Cambrils to stop a second terrorist attack. (Photo by Carl Court/Getty Images)
الأمن الإسباني خلال عملية تفتيش في أحد الأحياء في لاس بلماس (غيتي)
3/5/2025

قالت السلطات الأمنية في إسبانيا أمس الجمعة إنها ألقت القبض على المستشار الخاص لرئيس وزراء غينيا بيساو في مدينة تينيريفي بجزر الكناري في إطار تحقيقات تتعلق بتهم الفساد وتهريب المخدرات.

وأمرت المحكمة في تنيريفي بوضع المستشار محمد جميل دربة في الحبس الاحتياطي من دون الحق في دفع الكفالة باعتباره زعيم عصابة.

وأعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية في بيان لها أن المستشار الخاص لرئيس وزراء غينيا بيساو أُلقي القبض عليه مع 9 آخرين من ضمنهم 2 من ضباط الشرطة المتقاعدين، وواحد لا يزال في الخدمة.

ويشار إلى أن رئيس وزراء غينيا بيساو روي دوارتي دي باروس قد عيّن محمد جميل دربه مستشاره الخاص في عام 2024، كما اختاره عضوا دائما في لجنة العلاقات الدولية والتجارة التابعة لحكومة غينيا بيساو.

ويحمل دربه جنسيتين من لبنان وغينيا بيساو، وأغلب أوقاته يقيم في جزر الكناري، ويتمتع بشبكة علاقات واسعة مع التجار ورجال العمال، ويقول الأمن الإسباني إن له علاقات مع التنظيمات العاملة في تجارة المخدرات والممنوعات.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء بأن جميل دربة سبق أن اعتقل في إسبانيا عام 2001 بتهمة الاحتيال على مواطنين من ألمانيا وبريطانيا، ويتّهم بأنه كان على ارتباط بحزب الله اللبناني.

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وأفاد الأمن الإسباني آنذاك بأن محمد دربة كان على صلة بمليونير بريطاني حكم عليه بالسجن 8 سنوات في العاصمة لندن عام 2001 بتهمة الاحتيال.

المصدر : رويترز

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