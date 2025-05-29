64 شهيدا والاحتلال يطالب بإخلاء مستشفى العودة شمال غزة

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن 64 فلسطينيا استُشهدوا في غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ فجر اليوم، 30 منهم بمدينة غزة شمالا.

وأكدت أن 3 آلاف و986 فلسطينيا استُشهدوا، فيما أُصيب 11 ألفا و451 منذ 18 مارس/آذار الماضي.

وبذلك يرتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 54 ألفا و249 شهيدا و123 ألفا و492 مصابا.

كما ذكرت الوزارة أن الاحتلال طالب بإخلاء مستشفى العودة في محافظة شمال القطاع، مشيرة إلى أن إخراج المستشفى قسرا عن الخدمة "جريمة".

أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 7 فلسطينيين، وإصابة آخرين بجراح، في غارة إسرائيلية نفذتها طائرة مسيّرة استهدفت مجموعة من الفلسطينيين قرب "مخبز أبو سكندر"، في شارع الجلاء شمالي مدينة غزة. ونُقل الشهداء والمصابون إلى مجمع الشفاء الطبي.

وقالت وزارة الداخلية في غزة إن عددا من عناصر الشرطة والمارة استُشهدوا في غارة لطائرات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت عددا من عناصر الشرطة في مفترق السرايا، وسط مدينة غزة، أثناء القيام بواجبهم في التصدي لمجموعة من اللصوص ظهر اليوم.

كما أفاد مراسل الجزيرة في غزة باستشهاد امرأة وإصابة آخرين، بقصف إسرائيلي على شارع السكة في حي الزيتون، جنوب شرقي مدينة غزة.

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ووصف أطباء حالة أحد المصابين بالخطيرة، وأشار مراسل الجزيرة، نقلا عن شهود عيان، إلى أن الشهيدة والمصابين كانوا يبحثون عن الغذاء لدى تعرضهم للقصف الإسرائيلي في المنطقة.

كما أفاد مراسل الجزيرة بتعرض محيط محور نتساريم، وسط قطاع غزة، لثلاثة انفجارات متتالية بالقرب من مركز لتوزيع المساعدات.

وتظهر الصور تصاعدا كثيفا للدخان في المنطقة، في حين يعود أغلب أهالي القطاع خالي الوفاض، بعد أن كانوا يأملون الحصول على المساعدات.

وأضاف مراسل الجزيرة أن آليات الاحتلال تقدمت في المنطقة باتجاه سكان القطاع، وتعمّدت إطلاق النار عليهم.

مقتل إسرائيلي

من ناحية أخرى، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي في استهداف جرافة تابعة لوحدة الهندسة العسكرية في شمال قطاع غزة.

كما أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– أن مقاوميها قصفوا تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي شرق جباليا بصواريخ من نوع 107، وحققوا إصابة مباشرة.

وكانت سرايا القدس قد بثت مشاهد لإسقاط طائرة استخبارية إسرائيلية، وأخرى لقصف قوات الاحتلال شرقي حي التفاح بقذائف الهاون.

يشار إلى أن إسرائيل ترتكب بدعم أميركي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.