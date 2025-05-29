بن غفير: سأنسحب من الحكومة إذا تجاوزت خطي الأحمر

هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مجددا بالانسحاب من الحكومة، داعيا إلى مواصلة القتال في غزة، قائلا إن إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع "خطأ وحماقة".

وأكد بن غفير أن موقفه من صفقات التبادل "واضح جدا" مشيرا إلى أنه "لا صفقة حاليا تعيد جميع الرهائن، وعلينا الاعتراف بالحقيقة نحن نبعد أكثر (عن) إمكانية إعادة الباقين".

وأضاف الوزير الإسرائيلي "أعتقد أننا يجب أن نستمر في عمليات السحق ومواصلة الانتصار، ولا يجوز لنا التراجع وسيكون إيقاف القتال خطأ تاريخيا".

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن بن غفير قوله إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو "أظهر صمودا كبيرا خلال السنة والنصف الأخيرة لكنه أيضا يرتكب أخطاء وليس كل شيء مثاليا" مؤكدا "سأنسحب من الحكومة إذا تجاوزت خطي الأحمر الذي يدركه نتنياهو جيدا".

وتأتي تصريحات بن غفير، بعد أن تظاهر إسرائيليون في تل أبيب، مساء أمس الأربعاء، للمطالبة بإعادة الأسرى المحتجزين في غزة تزامنا مع مرور 600 يوم على أسرهم.

ويترافق ذلك مع تقارير إسرائيلية أن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أبلغ عائلات الأسرى الإسرائيليين أن هناك احتمالا كبيرا لتحقيق تقدم في المفاوضات خلال الأيام المقبلة.

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وسبق أن شدد بن غفير على عدم إدخال أي مساعدات لغزة، في حين قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن إسرائيل لن تنسحب من قطاع غزة بعد أن تكمل احتلاله، حتى لو كان ذلك مقابل إطلاق سراح المحتجزين.

ويتهم معارضون إسرائيليون -إلى جانب عائلات الأسرى- نتنياهو بالمماطلة في إبرام صفقة لأسباب تتعلق بمصالحه الشخصية وخضوعه لمعارضة اليمين للصفقة حتى لا يتفكك ائتلافه الحكومي.

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على قطاع غزة خلفت أكثر من 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود.