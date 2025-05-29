بكاء وصور أجساد تحترق في جلسة مجلس الأمن الدولي

تفاعلت منصات التواصل الاجتماعي مع كلمتي مندوبي فلسطين والجزائر -في مجلس الأمن الدولي- وحديثهما عن الفظائع الإسرائيلية ضمن حرب الإبادة المستمرة بحق أهل قطاع غزة.

فقد أجهش بالبكاء مندوبُ فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور -أمس الأربعاء- أثناء حديثه عن معاناة الأطفال الفلسطينيين في غزة قائلا إن "النار والجوع يلتهمان أطفال فلسطين".

وأضاف منصور أن "صور الأمهات يحتضن أجساد أطفالهن الساكنة ويتحدثن إليهم ويعتذرن لهم، لا تحتمل" مؤكدا "لدي أطفال وأعلم ماذا يعني الأحفاد لعائلاتهم وأن نرى هذا الوضع يفرض على الفلسطينيين دون أن يكون لدينا قلوب تتحرك لفعل شيء".

ولفت مندوب فلسطين أن هذا الحال "يفوق قدرة البشر على التحمل" موضحا أن أهل غزة وأطفالها تحديدا "يموتون جوعا، كيف يمكن لأي إنسان أن يتحمّل هذه الفظاعة؟".

"يموتون جوعا، كيف يمكن لأي إنسان أن يتحمّل هذه الفظاعة"؟.. مندوب #فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور يجهش بالبكاء أثناء حديثه عن معاناة الأطفال الفلسطينيين في #غزة أمام مجلس الأمن الدولي#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/LIrUV87gwn — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 28, 2025

كما أشاد ناشطون بما وصفوه المداخلة المؤثرة للسفير الجزائري عمار بن جامع بمجلس الأمن، لاسيما حديثه عن قصة الطبيبة آلاء النجار التي استقبلت جثث أبنائها التسعة الذين قضوا حرقا بغارة جوية في حي قيزان في مدينة خان يونس.

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وقد ندد بن جامع -في كلمته- بارتكاب الاحتلال فظائع في غزة وفلسطين، قائلا إن "ملاجئ القطاع تحوَّلت إلى أفران مشتعلة" مؤكدا أن "لا أحد يعيش في أمان بغزة، لا الأطفال ولا النساء ولا الأطباء ولا النازحون".

وقال السفير في كلمته إن "18 ألف طفل استشهدوا وهذه ليست مجرد أرقام بل هي أرواح وأصوات وأحلام" وجاءت تصريحاته في سياق دعوة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته.

مداخلة قوية للسفير 🇩🇿 #عمار_بن_جامع أمام أعضاء #مجلس_الأمن واستعراض لجرائم الاحتلال الإسرائيلي وقصة #آلاء_النجار .. ومندوب إسرائيل في حالة هستيريا ! pic.twitter.com/BO6cpE7nKQ — أحمد حفصي || HAFSI AHMED (@ahafsidz) May 28, 2025

وسبق لكل من منصور وجامع أن وجها نداء للمنظمة الأممية بالتحرك العاجل لإنقاذ مئات الآلاف من الفلسطينيين في القطاع المحاصر الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلفت أكثر من 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود.