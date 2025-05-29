قتلى وجرحى للاحتلال بعمليات نوعية للمقاومة في غزة

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عن عمليات نوعية جديدة في قطاع غزة ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي أقر بمقتل جندي شمال القطاع، وإصابة 5 آخرين جنوبه.

وبثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم صورا قالت إنها لكمين استهدف جنود الاحتلال وآلياته في منطقة "مدرسة الأقصى"، في بلدة القرارة شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وجاءت هذه العملية ضمن ما سمّتها القسام سلسلة عمليات "حجارة داود" التي قالت إنها أطلقتها على عملياتها في مواجهة عملية "مركبات جدعون" الإسرائيلية.

وقالت القسام -في بداية فيديو الكمين- إن مقاتليها خدعوا جيش الاحتلال باستخدام تكتيك "عواء الذئب"، واستدرجوا جنوده إلى عين نفق مفخخة.

تفجير حفارين

كتائب القسام أن مقاتليها شرق خان يونس أكدوا تفجير عبوة مضادة للدروع في "حفّار" بمحيط منطقة أبو لحية في بلدة القرارة.

كما أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها فجروا يوم الثلاثاء الماضي "عبوة مضادة للدروع في حفار عسكري بمحيط منطقة أبو لحية ببلدة القرارة شرق مدينة خان يونس".

وقد حصلت الجزيرة على صور لقيام عناصر سرايا القدس بتفجير منزل مفخخ في قوة إسرائيلية بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

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وفي وقت سابق قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها "قصفت تجمعا لقوات العدو الصهيوني شرق جباليا بصواريخ 107، وحققت إصابة مباشرة".

وكانت سرايا القدس قد بثت مشاهد لإسقاط طائرة استخبارية إسرائيلية، وأخرى لقصف قوات الاحتلال شرقي حي التفاح بقذائف الهاون، ضمن معركة طوفان الأقصى.

قتيل وجرحى

من ناحية أخرى، أعلن جيش الاحتلال مقتل جندي في استهداف جرافة تابعة لوحدة الهندسة العسكرية في شمال قطاع غزة.

وأضاف الجيش أن الإسرائيلي القتيل يعمل لصالح شركة مقاولات تقدم الخدمات اللوجيستية لوزارة الدفاع الإسرائيلية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن لغما أرضيا انفجر في الجرافة التي كان يعمل عليها أثناء هدمه أحد المنازل الفلسطينية في منطقة الاستهداف.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة جنديين أحدهما جراحه خطيرة في معارك جنوبي قطاع غزة، وتم نقلهما إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع بمروحية عسكرية.

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 3 جنود بجروح في معارك جنوب غزة إثر استهدافهم بقذيفة "آر بي جي".

ودأبت فصائل المقاومة على توثيق عملياتها ضد الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نُفذت ضد الاحتلال.

كما نجحت في نصب كمائن مُحكمَة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها، إضافة إلى قصف مدن ومستوطنات إسرائيلية بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.